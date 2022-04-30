تحذير من الافراط في وجبة الإفطار أول أيام العيد

هناك تحذير من الإفراط في وجبة الإفطار في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث ينصح خبراء التغذية بضرورة توخي الحذر من تناول الأطعمة خاصة المخبوزات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السمن والزيت مثل كعك العيد، والبسكويت والغريبة، وغيرهم الكثير من أصناف ، وكذلك تنصح بأهمية تناول كميات قليلة من الطعام، وهناك بعض الأمثلة التي تقدم لكم، ومنها ضرورة تناول الوجبات الخفيفة على الإفطار، مثل كوب من الزبادي، أو نصف رغيف من الخبز.

وجبة الإفطار في عيد الفطر المبارك

كما أوضح الدكتور رامي صلاح اخصائي التغذية العلاجية من خلال برنامج صباح الخير يا مصر، فيما يتعلق بنظام تناول الوجبات والفترات الزمنية بين كل وجبة والاخرى، حيث يحث على ضرورة تناول وجبات خفيفة على الإفطار، مكونة من بيضة وطبق سلطة وجبن قريش، وذلك حتى تعتاد المعدة على تناول وجبة الإفطار في موعد مبكر عن المواعيد، التي اعتادت عليها خلال شهر رمضان المبارك.

تجنب العادات الغذائية الخاطئة في الإفطار

كما أوضح بعد الاشياء الهامة والعادات الغذائية الخاطئة التي تتسبب في حدوث معاناة مع الجهاز الهضمي، ومن أهمها:

الإفراط في تناول البسكويت والبيتي فور الذي يتم تقديمه، مع الترمس والفول السوداني وغيرهم من الأصناف المشابهة، حيث يمكن الاكتفاء بتناول كميات بسيطة منها.

ترك فترة زمنية كافية بين وجبة الإفطار، ووجبة الغداء لا تقل عن 6 ساعات.

اتباع الطريقة الصحية في كسر الصيام في أول أيام عيد الفطر المبارك، من خلال تناول كوب من الماء بعد اذان الفجر، وبعد الانتهاء من الصلاة والعودة للمنزل.

إمكانية تناول نفس مكونات وجبة السحور المعتادة، بعد الرجوع من صلاة العيد.

تناول وجبة الغداء بعد وجبة الفطور بخمسة أو ستة ساعات، ويفضل أن تكون وجبة الغداء في موعد مقارب لاذان المغرب، وهو الموعد الذي كان معتاد في تناول الطعام، لعدم إرهاق الجهاز الهضمي.

كل هذه الملاحظات التي يوضحها خبراء التغذية فهي مفيدة جدا، لقضاء عيد الفطر المبارك، وفرحة الصائم بالإفطار دون حدوث أي مشاكل صحية مع الجهاز الهضمي والمعدة، وكل عام والأمة الإسلامية بخير.