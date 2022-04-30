نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليك الماسك الأقوى فاعلية لتكثيف الشعر بشكل صحي غير باقي الوصفات المضرة لن تستغني عنها أبدًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الكثيف والصحي هدف تسعى له جميع النساء والفتيات، والحصول عليه أمر ليس بالسهل ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تغذية سليمة ونظام غذائي صحي يحتوي على فيتامينات كثيرة تعزز نمو الشعر وتزيد من كثافته، ويمكن الحصول على شعر صحي وكثيف باستخدام وصفات وخلطات طبيعية لزيادة كثافة الشعر وتقويته، ومن أبرز وصفات العناية بالشعر وزيادة كثافته ماء البصل، البطاطا الحلوة، الفلفل الأحمر، والمميز في الخلطات الطبيعية هذه أنها لا تتسبب في أي ضرر للشعر على المدى البعيد عكس منتجات العناية بالشعر الصناعي.

عصير البصل لكثافة الشعر

يتميز عصير البصل بأنه فعال كثيراً في زيادة كثافة وطول الشعر بسبب احتوائه على عنصر الكبريت الذي يعزز نمو الشعر وقوته، ويتم تحضير هذه الوصفة بالمكونات التالية:

نحضر حبتان بصل ونعصرهم جيداً. بعد ذلك نضع عصير البصل على فروة الرأس والشعر جيدًا ونتركه لمدة ١٥ دقيقة. ثم نغسل الشعر بماء دافئ وشامبو مناسب لنوع الشعر.

خلطات لتكثيف الشعر وتطويله من البطاطا

تساعد البطاطا في علاج أمراض جلدية كثيرة تصيب الشعر وأشهرها: داء الثعلبة، لأنها غنية بفيتامينات كثيرة ومعادن هامة لكثافة الشعر، ويتم تحضير هذه الوصفة كما يلي:

نحضر حبتين بطاطا ونضعهم في الخلاط لنعصرهم. ثم نضع عصير البطاطس على فروة الرأس والشعر من جذوره وحتى أطرافه. بعد ذلك نترك عصير البطاطا لمدة نصف ساعة. ثم نغسله جيداً بماء دافئ وشامبو. توضع هذه الوصفة على الشعر مرتين كل أسبوع.

خلطة الفلفل الأحمر لزيادة كثافة الشعر

يعزز الفلفل الأحمر تدفق الدم في فروة الرأس، ووصول الغذاء للشعر الذي يحفزه في النمو، ويتم تحضير هذه الخطوة كما يلي:

نحضر قرنين فلفل أحمر ونقطعهم لقطع صغيرة. بعد ذلك نقوم بنقع الفلفل في كمية من زيت الزيتون لمدة ١٢ يوم. ثم نضع الخليط على الشعر ونتركه عليه لمدة ساعة قبل غسله بماء دافئ وشامبو ثم بلسم.

وصفات لتكثيف الشعر وتطويله من الجرجير وزيت الزيتون

الجرجير من الخضراوات الورقية الغنية بمعادن كثيرة مفيدة للشعر وأهمها: الحديد، بجانب فيتامين سي الذي يمنح الشعر رطوبة ونعومة لازمة، وهذه الوصفة يتم تحضيرها بالخطوات التالية: