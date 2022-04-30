طريقة عمل السوداني المملح اللذيذ في المنزل بكل سهولة من أفضل أنواع التسالي للعيد

السوداني المملح ، من أنواع التسالي المفضلة لدي الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ ومحبب، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل السوداني المملح.

مكونات السوداني المملح

تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

مقدار ملعقتين كبار من الملح.

مقدار نصف كيلو من الفول السوداني المقشر.

ومقدار نصف ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل السوداني المملح وطريقة تحضيره كالتالي: