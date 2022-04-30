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تبحث كثير من السيدات عن التجديد في شعرها وعن أحدث ألوان الموضة وتعد صبغة اللون البني المحمر من أكثر الألوان المنتشرة ويتناسب هذا اللون مع جميع ألوان البشرة لذلك يفضله كثير من البنات حيث إنه يجعل خصلة الشعر لها بروعة وأناقة وتحب كل فتاة أن تظهر بشكل جديد وإطلالة رائعة، ويبحث كثير منكم عن طريقة صبغ الشعر بمواد طبيعية في المنزل بدلا من المواد الكيمياء التي تتلف الشعر، إليكم طريقة صبغ الشعر. مكونات عمل صبغة الشعر باللون البني المحمر عشر ملاعق كبيرة من بودرة الحناء الخضراء العادية.

بيضة واحدة متوسطة الحجم

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة العربي

نصف كوب من الخل

كوب واحد صغير من زيت جوز الهند أو زيت اللوز

عصير اثنين من الليمون

كمية من الماء الساخن أبسط الطرق لصبغ الشعر باللون البني المحمر نحضر وعاء بلاستيك ويفضل أن نبتعد عن أوعية المنزل ونضع به الحناء الخضراء والقهوة ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نقوم بإضافة الخل مع التقليب جيدا حتى نتأكد من عدم وجود تكتلات.

بعد ذلك نقوم بفصل صفار البيض عن البياض ثم نضيف إلى الخليط مع الخفق جيدا.

ثم نضيف عصير الليمون والماء الساخن تدريجيا مع الاستمرار في التقليب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات.

نحضر علبة نظيفة ونضع بها الصبغة التي تم تحضيرها لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

ثم نقوم بتدليك فروة الشعر بقليل من زيت جوز الهند قبل أن نضع الصبغة على فروة الشعر.

بعد ذلك نقوم بفرد خليط الصبغة على فروة الشعر من خلال اليد حتى تتوزع الخلطة على خصال الشعر ثم نقوم بتغليف الشعر بورق فويل ونتركه لمدة أربع ساعات قبل أن نغسله بالشامبو والماء.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا والظهور بأحدث إطلالة وأناقة. سر نجاح صبغة الشعر تقسيم الشعر إلى أربعة أقسام بواسطة مشط رفيع.

نفرد الصبغة حتى أطراف الشعر باستخدام المشط مع خلط الشعر والفروة جيدا.

شطف الشعر باستخدام قفازات واقية مع تبليل الشعر قليلا وفرك الفروة أكثر من مرة. عمر شويل - جدة أبسط الطرق لصبغ الشعر باللون البني المحمر في البيت بمكونات طبيعية سهلة ومتوفرة في منزلك - ثقفني

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