طريقة عمل اللانكشير بأسهل وأسرع طريقة مميز وهش يذوب في الفم

طريقة عمل اللانكشير ، من المخبوزات والحلويات الفاخرة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنه من الحلويات التي نالت على إعجاب الجميع، وأصبحت تجوب شهرته جميع أنحاء العالم، وهو يندرج ضمن قائمة الحلويات التي تصنع في العيد كالغريبة، والبيتي فور، وبسكويت السابليه، فهو مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد، ويعد كبديل للبيتي فور، ويتميز اللانكشير بمذاقه اللذيذ والشهي الذي لا مثيل له، وبشكله الجذاب والخرافة، كما يتميز بسهولة تحضيره فلا يتطلب وقت ولا مجهود كبير، وببساطة مكوناته، حيث يمكن لكل ست بيت تحضيره في المنزل بسهولة وبدون تعب ومشقة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإضفاء البهجة والسرور في المنزل بدلا من شرائه من المحلات لضمان جودته وصحته، ولتكلفته الباهظة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل اللانكشير بكل سهولة وبألذ الوصفات للشيف رشا.

مكونات طريقة عمل اللانكشير

تتكون طريقة عمل اللانكشير من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز والخاص، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب إلا ربع دقيق منخول.

175 جم زبدة طرية.

نصف كوب سكر بودر منخول.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

باكيت فانيليا.

مقادير الحشوة

مربى المشمش.

مربى الحليب.

كريمة اللوتس.

للتزيين

بسكويت لوتس مجروش.

فستق مجروش.

فارماسيل شوكولاتة.

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل اللانكشير بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء ونضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر والنشا والملح، ثم نخلط بالملعقة ونضع الوعاء جانبا.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يفتح اللون قليلا.

ثم نضيف البيضة والفانيليا ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يفتح اللون جيدا ونحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك نضيف خليط الدقيق على خليط الزبدة ونقلب بالملعقة حتى نحصل على عجينة طرية.

ثم نضع العجينة في الثلاجة ونتركها حتى تتماسك.

ثم نقسم العجينة إلى أجزاء، ثم نضع كل جزء في كيس بلاستيك ونلفها بالكيس رول.

بعد ذلك نقطع الرولات كور صغيرة جدا.

ثم نرص الكور في صواني فرن ونضغط عليهم باليد قليلا لكي نساويهم.