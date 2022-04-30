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تعتبر الكفتة السريعة الطرية أو كفتة الماء من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها في وقت سريع بدون تعب أو مجهود وسميت بهذا الاسم لأن الماء مكون أساسي في تحضيرها فهي طرية جداً وغنية بالسوائل التي تكسبها طعم مميز، وهي من الأكلات الشهية التي يفضل تناولها الكثير من الناس وخاصة الأطفال لمذاقها الرائع والمتميز فهي وجبة غذائية متكاملة لاحتوائها على اللحم المفروم والجبن الشيدر وهي مناسبة جداً للأطفال الذين لا يرغبون في تناول اللحوم الحمراء بالطريقة التقليدية فإذا كنت من عشاق الأكلات السريعة سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كفتة الماء السريعة بحشوة الجبن الشيدر. مكونات الكفتة السريعة الطرية سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل كفتة الماء السريعة: لحمة مفرومة 500 جرام.

بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع كوب من الماء.

نصف كوب من البقسماط المطحون. الحشوة جبن شيدر مكعبات صغيرة. طريقة التحضير في طبق عميق نضع نصف كيلو من اللحم المفروم ونصف كوب من البقسماط المطحون وملعقة صغيرة من عصير الليمون وبصلة مفرومة ناعم، ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت وملعقة صغيرة من البيكنج صودا وملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا ونعجن باليد جيداً حتى نحصل على قوام ناعم ومتماسك ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الماء بالتدريج ونعجن جيداً لمدة 10 دقائق ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك ويسهل تشكيلها. ثم نشكلها لكرات متوسطة الحجم ونقوم بعمل فجوة في المنتصف ونضع قطعة صغيرة من الجبنة الشيدر ونغلقها جيداً ثم نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة ويمكنك تشكيل الكفتة لأصابع متوسطة الحجم بدون حشو على حسب الرغبة. توضع الكفتة بعد تشكيلها في صينية مدهونة بقليل من الزيت وندخلها في فرن ساخن مسبقاً تحت الشواية ثم نقلبها لتأخذ لون من الجانبين وتقدم بجانب الأرز والسلطات بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الكفتة السريعة الطرية بحشوة الجبن الشيدر وسر طراوتها - ثقفني

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