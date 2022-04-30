نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لتجهيز كفتة الأرز بالبيت بخطوات سهلة وألذ طعم في المقال التالي
وصفة لتجهيز كفتة الأرز، الكفتة من الأكلات الشهية التي يرغب الجميع في تناولها سواء بجانب العيش والطحينة أو الأرز، ولكن تعد بجانب الأرز أكثر تميزاً في الطعم، فهي من الأكلات سريعة التحضير ولذيذة في المذاق، لذا تقوم الأمهات بتحضيرها عند عودتها من العمل كوجبة سريعة وشهية ومفيدة للجسم، فهي منتشرة في جميع الدول، ولكن تختلف كل دولة في طريقة تحضيرها، ولكن يعد المطبخ المصري من أكثر المطابخ الذي يقدم أشهي الأطعمة على مستوى العالم، لذا سوف نلقي الضوء على طريقة تحضير الكفتة بالأرز المصري.
وصفة لتجهيز كفتة الأرز بالبيت بخطوات سهلة
يتم تحضير الكفتة من خلال اللحم المفروم، كما يتم إضافة الأرز إليها لتصبح وجبة دسمة غنية بعناصر غذائية مفيدة للجسم، كما إنها خفيفة ويفضل الكثير تناولها لأنها تكون من اللحم المفروم سهل الهضم، ولا تسبب أي مشاكل على الجهاز الهضمي، ويمكن تحضير الكفتة في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.
مقادير كفتة الأرز
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة من البصل مفروم.
- حبتين من الثوم.
- بهارات لحمة وملح وفلفل أسود.
- كزبرة وشبت وبقدونس مفرومين.
- ماء.
- نصف كيلو من الأرز المصري.
خطوات تحضير كفتة الأرز
يحتوى طبق الكفتة بالأرز على اللحم والأرز، لذلك فهو طبق غني بفيتامينات وبروتينات هامة، وعند تناول هذا الطبق يعطي الجسم قيمة غذائية عالية، لذا فهي صحي، ولتحضير الوصفة تابعوا السطور القادمة.
- أولاً نحضر بوله ونضع فيها اللحم المفروم ونضيف عليه البهارات والملح والفلفل الأسود.
- نضيف الشبت والبقدونس والبهارات والبصل والثوم إلى اللحم المفروم.
- نقلب جميع المكونات ونضع البولة في الثلاجة لمدة ساعتين.
- نقوم بطهي الأرز من خلال تحضير إناء ووضع فيه كمية من الزبدة ونضيف إليه الأرز وملح وماء ونقلب.
- نترك الأرز حتى ينضج.
- نحضر صلصلة الكفتة من خلال وضع طاسة فيها كمية من الزيت على النار.
- نضع في الطاسة عصير الطماطم والثوم المفروم وملعقة صلصلة ومعلقة خل.
- نترك الصلصلة حتى تنضج ونضع فيها الكفتة.
- نضع الخليط على النار حتى تنضج الكفتة جيداً.
- يقدم الأرز وبجانبه الكفتة مع سكب الصلصة على الكفتة والأرز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة لتجهيز كفتة الأرز بالبيت بخطوات سهلة وألذ طعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.