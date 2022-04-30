وصفة لتجهيز كفتة الأرز بالبيت بخطوات سهلة وألذ طعم

وصفة لتجهيز كفتة الأرز، الكفتة من الأكلات الشهية التي يرغب الجميع في تناولها سواء بجانب العيش والطحينة أو الأرز، ولكن تعد بجانب الأرز أكثر تميزاً في الطعم، فهي من الأكلات سريعة التحضير ولذيذة في المذاق، لذا تقوم الأمهات بتحضيرها عند عودتها من العمل كوجبة سريعة وشهية ومفيدة للجسم، فهي منتشرة في جميع الدول، ولكن تختلف كل دولة في طريقة تحضيرها، ولكن يعد المطبخ المصري من أكثر المطابخ الذي يقدم أشهي الأطعمة على مستوى العالم، لذا سوف نلقي الضوء على طريقة تحضير الكفتة بالأرز المصري.

وصفة لتجهيز كفتة الأرز بالبيت بخطوات سهلة

يتم تحضير الكفتة من خلال اللحم المفروم، كما يتم إضافة الأرز إليها لتصبح وجبة دسمة غنية بعناصر غذائية مفيدة للجسم، كما إنها خفيفة ويفضل الكثير تناولها لأنها تكون من اللحم المفروم سهل الهضم، ولا تسبب أي مشاكل على الجهاز الهضمي، ويمكن تحضير الكفتة في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.

مقادير كفتة الأرز

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة من البصل مفروم.

حبتين من الثوم.

بهارات لحمة وملح وفلفل أسود.

كزبرة وشبت وبقدونس مفرومين.

ماء.

نصف كيلو من الأرز المصري.

خطوات تحضير كفتة الأرز

يحتوى طبق الكفتة بالأرز على اللحم والأرز، لذلك فهو طبق غني بفيتامينات وبروتينات هامة، وعند تناول هذا الطبق يعطي الجسم قيمة غذائية عالية، لذا فهي صحي، ولتحضير الوصفة تابعوا السطور القادمة.