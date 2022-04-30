نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لعمل السابليه الدايب والناعم مثل الجاهزة وسر قوامه المظبوط في المقال التالي
الطريقة الصحيحة لعمل السابليه الدايب والناعم، يعد السابيله من الوصفات و المعجنات الحلوى التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات، فهي من المعجنات التي تتميز عجينتها وقوامها الناعم و الدايب وهذا لأن السابيله يتم تزينه بطريقة تجعل سهي ولذيذ جدًا، كما أنه من احلي و اطعم المقبلات التي يمكنك تقديمها في المناسبات و الاحتفالات، كما أصبح من أهم الحلويات التي نقوم بشرائها وتناولها في الأعياد، ومع حلول عيد الفطر المبارك بدأ جميع الأمهات والسيدات بالبحث عن الطريقة الصحيحة لعمل السابليه الناعم الدايب مثل الجاهز لكى يستطيعون تحضيره قبل العيد وتقديمه للأقارب و الأصدقاء.
السابيله
- 2 كوب دقيق.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كوب الا ربع زبدة لينة.
- نصف كوب سكر بودرة منخول.
- بيضة.
- ملعقة من الفانيليا.
نكهات
- ملعقة كبيرة كاكاو خام.
- بشر برتقال.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
للحشوة والوجه
- مربى مشمش أو فراولة
- شيكولاتة بيضاء.
- جوز الهند المبشورة.
- شيكولاتة بنى مذوبة فى حمام مائي مع ملعقة زبدة لكلا منهما.
- مكسرات مشكلة.
طريقة تحضير السابليه
- قبل البدء في تحضير السابليه نقوم بنخل كافة المكونات الجافة من الدقيق و السكر و البيكنج بودر وهذه الخطوة مهمة لكى يصبح قوام السابليه هش وناعم.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونضيف بداخله الزبدة ثم نقوم بضرب الزبدة بالمضرب الكهربائي لمدة 10 دقائق حتى يصبح قوامها كريمي و لونها أصبح فاتح.
- ثم نضيف عليها السكر البودر ونقوم بضربه مع الزبدة حتى يختفي أثره ويذوب تمامًا.
- بعد ذلك نضيف البيضة والفانيليا على الزبده ونستمر في خفق المكونات حتى تختفي أثر البيضة مع المكونات.
- يمكننا في هذه الخطوة إضافة النكهات المفضلة من الكاكاو وبشر البرتقال.
- نضيف بالتدريج ملعقة بملعقة الدقيق والبيكنج بودر مع التقليب حتى يختفي أثر الدقيق مع المكونات ويصبح لديك عجينة غير لاصقة.
- بعد ذلك نقوم بوضع عجينة السابليه في كيس بلاستيك و نغلفها جيدًا ثم نضعها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح.
- نخرج العجينة من الثلاجة ونقوم برش القليل من الدقيق على سطح الرخامة.
- ثم نقوم بفرد العجينة حتى تفرد تمامًا.
- نأتي بقطاعة البسكويت أو الشكل المفضل لديك ونقوم بتشكيل العجينة.
- ثم نقوم برص قطع السابليه في الصينية حتى ننتهي من الكمية.
- تدخل الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 160 درجة لمدة تتراوح من 15 الي 20 دقيقة.
- لابد من متابعة السابليه في الفرن كل فترة لكي لا يحترق.
- نخرج السابليه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نقوم بتزيينه بصوص الشوكولاتة البيضاء و البني ونقوم برش الجوز الهند و المكسرات.
- كما يمكنك لصق كل قطعتين من السابليه بالقليل من المربى وتزين بصوص الكراميل أو الشوكولاتة، ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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