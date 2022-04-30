الطريقة الصحيحة لعمل السابليه الدايب والناعم مثل الجاهزة وسر قوامه المظبوط

الطريقة الصحيحة لعمل السابليه الدايب والناعم، يعد السابيله من الوصفات و المعجنات الحلوى التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات، فهي من المعجنات التي تتميز عجينتها وقوامها الناعم و الدايب وهذا لأن السابيله يتم تزينه بطريقة تجعل سهي ولذيذ جدًا، كما أنه من احلي و اطعم المقبلات التي يمكنك تقديمها في المناسبات و الاحتفالات، كما أصبح من أهم الحلويات التي نقوم بشرائها وتناولها في الأعياد، ومع حلول عيد الفطر المبارك بدأ جميع الأمهات والسيدات بالبحث عن الطريقة الصحيحة لعمل السابليه الناعم الدايب مثل الجاهز لكى يستطيعون تحضيره قبل العيد وتقديمه للأقارب و الأصدقاء.

السابيله

2 كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب الا ربع زبدة لينة.

نصف كوب سكر بودرة منخول.

بيضة.

ملعقة من الفانيليا.

نكهات

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

بشر برتقال.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

للحشوة والوجه

مربى مشمش أو فراولة

شيكولاتة بيضاء.

جوز الهند المبشورة.

شيكولاتة بنى مذوبة فى حمام مائي مع ملعقة زبدة لكلا منهما.

مكسرات مشكلة.

طريقة تحضير السابليه