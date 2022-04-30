انت الان تتابع خبر ثورة في عالم الطب .. حبوب منع الحمل للرجال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نجحت حبوب منع الحمل غير الهرمونية المسماة طبياً YCT529 في منع 99 في المائة من حالات الحمل لدى الفئران أثناء الاختبارات، وكشفت الدكتورة جوندا جورج، أن العقار يمكن أن يدخل التجارب البشرية في النصف الثاني من هذا العام مما يجعلها على قدم المساواة مع حبوب منع الحمل الأنثوية.

ولم تسبب حبوب من الحمل الذكورية أي آثار جانبية واضحة، حيث تمكنت ذكور الفئران من إنجاب صغار الفئران بعد أربعة إلى ستة أسابيع من إيقاف تناولها، أي في غضون شهرين.

وقالت الدكتورة جوندا ان التجارب السابقة أظهرت أن للعقار التأثير المرغوب على الفئران، مع ضمان بقائها قابلة للحياة وصحية، مع وجوب الحذر في هذا التحليل لأنها فئران وليست بشرًا، ولكن مع ذلك كان التأثير واعدًا جدًا، حسب وصفها.

وتقول الشركة المصنعة YourChoice Therapeutics إنها تهدف إلى احداث ثورة في وسائل منع الحمل، وسوف تتقدم بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء للحصول على إذن لبدء التجارب، حيث يحاول العلماء منذ الخمسينيات من القرن الماضي تطوير وسيلة فعالة لمنع الحمل عن طريق الفم، بما في ذلك الحبوب والمواد الهلامية والحقن، ولم تتم الموافقة على أي منها.

والعقبة الرئيسية هي أن موانع الحمل الأنثوية تعمل عن طريق منع الإباضة، والتي تحدث مرة واحدة في الشهر، في حين أن موانع الحمل للذكور يجب أن توقف إنتاج ملايين الحيوانات المنوية التي يصنعها الرجال كل يوم.