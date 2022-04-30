طريقة عمل البيتي فور بالفانيليا والشيكولاتة بطعم خيالي وبمقاديير مضبوطة

طريقة عمل البيتي فور بالفانيليا والشيكولاتة تعد من أبسط الطرق التي يمكنك إعدادها في المنزل؛ حيث أنها من ألذ أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، ومع اقتراب أيام عيد الفطر المبارك يسعى الكثير من السيدات لعمل البيتي فور في المنزل، وذلك لأن شراؤه من محلات الحلويات مكلف جدا وليس في استطاعة الكثير، لذا نقدم لكم طريقة عمله في المنزل فهو لا يستغرق وقت في عمله ولا يستهلك مجهود ومكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان، والآن في هذا المقال نقدم لكم أسهل وصفة للبيتي فور.

طريقة عمل البيتي فور بالفانيليا والشيكولاتة

من خلال السطور القادمة نعرض لكم أهم مكونات البيتي فور لصنعه في المنزل؛ حيث أن طريقة عمله سهلة جدا وليست مكلفة، وهذه المكونات متوفرة في المنزل ومحلات بيع أغراض الحلواني، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الأغراض.

كيس فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

نصف كوب من السكر البودر.

كوب من الزبدة.

عدد 2 بيضة.

طريقة تحضير البيتي فور

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل البيتي فور بأسرع وقت وأسهل طريقة حيث أن طريقة عمله في المنزل سهلة جدا ولا تستهلك وقت ولا مجهود ومكوناته متوفرة بكثرة في كل مكان، وذلك من حيث الطعم اللذيذ الذي يقبل على تناوله الكثير وإليكم الآن الطريقة من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء ونضع به كلا من البيض والفانيليا وبشر البرتقال ويتم تقليبهم جيدا.

نضع مع الخليط الشتبق الزبدة ويتم خفقهم جيدا حتى يصبح خليط كريمي متجانس.

بعد ذلك يتم إضافة السكر إلى الخليط ومستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات جيدا.

نحضر وعاء أخر ونضع به الدقيق والبيكنج بودر، ونقلبهم جيدا ثم نضيفهم على الخليط السابق.

نقوم بتغطية العجين ونتركه مدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم تشكيل العجين على حسب الرغبة ونضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة.

ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي.

يمكنك تزيين البيتي فور بالشيكولاتة فرماسية أو المكسرات أو لصق كل طبقتين مع بعض بالمربى.

طريقة عمل البيتيفور بالشيكولاتة

يتم تحضير نفس المكونات السابقة مع إضافة 6 ملاعق من الكاكاو ونستبدل بشر البرتقال بوضع ربع كيلو من حليب الشيكولاتة وكمية مناسبة من حبيبات الشيكولاتة.

طريقة التحضير