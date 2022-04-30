عملاق التبييض.. ماسك القهوة السحري المضاد للشيخوخة لإزالة التجاعيد والترهلات ستصغرين 10 سنوات

كريمات الطبيعية من افضل الطرق التي يمكن اتباعها للعناية بالبشرة حيث أنه تساعد في تغذية البشرة بشكل كبير ولا تسبب أي أضرار على البشرة وخاصة في حالات المعاناة من التجاعيد أو أسمرار البشرة حيث أنها فعالة جدًا كما أن تكلفتها أقتصادية وذلك على عكس مستحضرات العناية بالبشرة الجاهزة والتي في الكثير من الأحيان ما تحتوي على مواد كيميائية مصنعة تضر البشرة وتترك بها بقع بيضاء, سنوضح في السطور التالية سنوضح أفضل كريم للبشرة طبيعي للتخلص من التجاعيد وتقليل ظهور علامات الشيخوخة.

ماهي طريقة عمل كريم القهوة الطبيعي لمحاربة علامات الشيخوخة وتفتيح البشرة

كريم القهوة من أفضل الكريمات التي يمكن استخدامها للبشرة حيث أن القهوة تعمل على تقليل التهابات البشرة وتعالج الحبوب دون أن تتسبب في ترك أي بقع سوداء في البشرة كما أنها تعمل على توحيد لون البشرة وتقلل من أثار الشمس على البشرة, كما أن القهوة بها مادة الكافيين التي تعمل على زيادة إنتاج خلايا البشرة للكولاجين وبالتالي علاج التجاعيد وتقليل ظهور علامات الكبر في العمر على البشرة ولتحضير كريم القهوة يجب إتباع الخطوات التالية:-

نستخدم ربع كوب من حليب جوز الهند ونضيف عليه معلقة نشا.

نضع على الخليط معلقة من القهوة ومعلقتين من ماء الورد ونسخن الخليط قليلًا في حمام مائي.

نرفع الخليط من النار وبعد أن يبرد يتم حفظه في عبوة تكون محكمة الغلق وبعد ذلك نحفظه في الثلاجة.

نضع طبقة خفيفة من الكريم على البشرة وندلكها لمدة دقيقتان من أسفل الي أعلى حتى تمتصه البشرة وبعد ذلك نتركه على البشرة حتى الصباح, ونشطف البشرة.

كيفية استخدام زيت الجوجوبا لشد تجاعيد البشرة والتخلص من التصبغات

زيت الجوجوبا مكون طبيعي له تأثير جيد على البشرة حيث أنه يقلل من تصبغات البشرة ويعمل على شد البشرة بشكل كبير ويقلل من ظهور التجاعيد كما أنه خفيف جدًا على البشرة ولا يسبب أي تراكم للدهون في المسام ولذلك يمكن استخدام كمية منه على البشرة كل يوم مع تدليكه جيدًا ونتركه حتى تمتصه البشرة.