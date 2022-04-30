وصفات النشا السحري لتخلص من الشعر الزائد نهائياً بدون ألم وتفتيح فوري للبشرة

النشا ، من أقوي المواد الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر الزائد من الجسم والوجه نهائياً، ويساعد على تفتيح البشرة ومنحها النعومة والنضارة في أسرع وقت، كما يعمل على إزالة الخطوط الرفيعة والتجاعيد المزعجة التي تواجه السيدات والفتيات، وهو رائع في إزالة التصبغات الجلدية التي تسببها كريمات إزالة الشعر، كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة وإزالة الشعر منها نهائياً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفات النشا السحرية لإزالة شعر الوجه والجسم نهائياً بدون ألم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

وصفة النشا والعسل لإزالة الشعر

تحتوي الوصفة على بعض المكونات الطبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة النشا والعسل لإزالة الشعر نهائياً بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً. نفرد الخليط على المناطقة المراد إزالة الشعر منها بالتساوي وندلك برفق. ثم نحضر قطعة من القماش ونفردها على المنطقة ونتركها لمدة خمس دقائق حتى تلتصق جيداً. نقوم بإزالة قطعة القماش في عكس نمو الشعر حتى نتخلص من الشعيرات الصغيرة نهائياً. يفضل وضع الخليط على الوجه مرتين في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة كبشرة الأطفال.

وصفة النشا وبياض البيض لإزالة شعر الوجه

سوف نتعرف على طريقة تحضير الوصفة بكل سهولة وهى كما يلي:-