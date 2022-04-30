نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الغريبة في المنزل بكل تكاتها وبخطوات سهلة الصنع والطعم شهي في المقال التالي
يحث العديد من السيدات عن طريقة سلسة لصنع الغريبة في البيت بخطوات بسيطة وذلك مع اقتراب موعد انتهاء شهر رمضان المبارك للعام الهجري ١٤٤٣، فالغريبة من المخبوزات الأساسية التي توضع في أطباق الكحك أول أيام العيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير، وتعد الغريبة من الأصناف التي يعشقها الكثير من الأطفال وخاصة في عيد الفطر المبارك ويطلبوا كثيرا من أمهاتهم شراءها لحبهم الشديد لطعم الغريبة الشهي المحبب لقلوبهم، لذلك دائما ما تبحث كل سيدة عن طريقة سلسة لصنعها في المطبخ بمكونات اقتصادية للغاية بدلا من شراءها بمبالغ مالية كبيرة من محلات الحلويات، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضير الغريبة الناعمة باستخدام مكونات قد تكون متوفرة لديكي في مطبخك، كل ما عليك سيدتي هو اتباع الخطوات فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
مكونات عمل الغريبة في المنزل
- أربع أكواب من الدقيق الأبيض.
- رشة ملح.
- كوب ونصف من الزبدة.
- كوب وربع من السكر البودر.
- بياض بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- زبيب أو بندق أو فستق للتزيين حسب الرغبة.
طريقة تحضير الغريبة
نقدم إليكم طريقة سهلة لعمل الغريبة في مطبخك، كل ما عليك سيدتي هو اتباع الخطوات بدقة لتنجحي في صنعها وهي كالتالي:
- أحضري وعاء عميق وقومي بوضع فيه الزبدة ثم ضيفي السكر البودر ونضربهم معا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح لون المكونات كريمي ابيض.
- قومي بوضع بياض البيض مع المكونات السابقة ونستمر في التقليب من خلال المضرب الكهربائي، ثم ضعي ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ضعي الدقيق مع الاستمرار في التقليب بشكل بطيء إلى أن يمتزجوا معًا، وتتشكل كرات من العجينة.
- قومي بأخذ كرات العجينة وكوريها وضعيها في الصينية ونضغط في نصفها ببصمة الأصابع ونضع لوز تو بندق حسب الرغبة موضع بصمة الايد في المنتصف.
- ثم عليك سيدتي بوضع الغريبة في صواني الفرن المناسبة، وذلك بعد رصها وترك مسافة بين كل قطعة غريبة ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- وبعد مرور خمس دقائق قومي بوضع الصواني على الشواية ليتحمر الوجه وبالهنا والشفا.
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