اسرار الهنود.. ضعيها ليلة العيد على شعرك الخشن والمموج ولن تحتاجي لفرد ولا سشوار سيصبح ناعم كالحرير

اوجد العديد من الماسكات الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر ومن أهم تلك الماسكات ماسك الموز حيث يساعد ماسك الموز على فرد الشعر والتخلص من الشعر المجعد ونموه من جديد حيث يعتبر الموز من أهم المكونات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية وسوف نوضح خلال هذا المقال أهمية الماسكات الطبيعية وكيف يمكن عمل ماسك الموز للشعر وأهمية الموز حيث تعاني الكثير من الفتيات من الشعر المجعد وتسعى لاستخدام المكواة أو سيشوار الشعر لتنعيمه ولكن تسبب تلك الوسائل تلف وتقصف الشعر فيما بعد.

ماسك الموز لفرد الشعر

يعتبر الموز من المكونات التي تساعد في تغذية الشعر وتنعيمه وسوف نتناول ذلك خلال السطور الآتية

المكونات

موز.

عسل نحل.

زبادي.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار الموز وتقشيره ونقوم بهرسه.

نضيف لمكون الموز ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نقوم بإضافة ملعقتين من الزبادي.

نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بوضع تلك الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نترك تلك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

نقوم بشطف الشعر ونستخدم تلك الماسك مرتين في الأسبوع.

ماسك القهوة للشعر

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض.نقوم بوضع تلك المكونات على الشعر ونستخدمها مرتين في الأسبوع.

وسوف نلاحظ نتيجة فعالة خلال شهر واحد.

ماسك النشا لفرد الشعر الخشن

المكونات

نشا.

ليمون.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح القوام متجانس.

نقوم بوضع تلك المكونات على الشعر.

نقوم بشطف الشعر بعد ساعة واحدة.

أهمية ماسك الموز للشعر

يعتبر الموز من الفواكه المهمة والمغذية للشعر نظرًا لاحتوائه على فيتامين ب المركب وفيتامين أ وسنتناول أهميته خلال تلك السطور