نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني ملكة جمال ليلة العيد مع كريم النشا والأرز الرهيب لتفتيح البشرة وشد التجاعيد في المقال التالي
كريم النشا والأرز من الكريمات الرائعة التي تحتوي على العديد من الفوائد الهامة لصحة البشرة، فهو يعمل على إزالة التجاعيد بشكل رائع وجميل، ويمنح البشرة النعومة والترطيب ويجعلها تبدو أصغر سنًا، ويقضي على الهالات السوداء التي تظهر حول العين، ويحارب الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم العمر التي تزعج الكثير من السيدات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والأرز السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل.
مكونات عمل كريم النشا والأرز الرهيب
يتكون من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ملعقتين من الأرز.
- ٨ ملاعق كبيرة من الماء الساخن.
- ملعقة كبيرة من مطحون قشور البرتقال.
- مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- نصف ملعقة صغيرة من النشا.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والأرز الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء ونضع به الأرز والنشا، والماء الساخن، ثم نقلبهم مع بعض.
- نقوم بإضافة قشور البرتقال للخليط ونقلب برفق، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة يوم كامل.
- بعد ذلك نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الخليط ونخفق جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم ثقيل القوام.
- نقوم بإحضار وعاء ونضع عليه قطعة صغيرة من شاش القماش، ثم نقوم بتصفية الخليط جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم خالي من الشوائب تمامًا.
- نأخذ الخليط بعد تصفيته ونضعه على حمام من البخار حتى يصبح ثقيل القوام، ثم نرفع الوعاء من على البخار ونتركه حتى يبرد.
- نقوم بإضافة جل الصبار، وزيت جوز الهند للخليط ونقلب برفق حتى يصبح الخليط مثل الكريم تمامًا.
- نضع الكريم في علبة ونقوم باستخدامه يوميًا على البشرة قبل النوم ويترك حتى الصباح، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف نلاحظ الفرق.
- يفضل استخدام الكريم بشكل منتظم حتى نحصل على بشرة جميلة وناعمة وخالية تمامًا من التجاعيد.
فوائد كريم النشا والأرز للبشرة
هناك العديد من الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-
- يجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية ويحافظ عليها من الجفاف.
- يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تشوه مظهر الوجه.
- يحمي البشرة من أشعة الشمس الحارقة بفضل احتوائه على زيت جوز الهند.
- يعيد للبشرة شبابها ونضارتها ويجدد الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن آثار الحبوب.
- يجعل البشرة صافية ويمنحها الإشراق والنعومة ويساعد على تدفق الدم إليها بشكل رائع.
- يعمل على توحيد لون البشرة، كما يعمل على تجديد الخلايا الميتة التي تسبب غمقان الوجه.
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