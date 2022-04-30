شعرك هيطول للركب.. اقراص سحريه ضعيها في الشامبو ولن تصدقي جمال وطول وكثافة شعرك في 7 ايام فقط

شعرك هيطول للركب.. اقراص سحريه ضعيها في الشامبو تعرفي على كيفية وطريقة تحضير خلطة الأسبرين لتطويل الشعر، حيث أن الأسبرين فائدته لا تقتصر فقد على علاج آلام الرأس والجسم وفوائده ليست للأمراض فقط وإنما له المزيد من الفوائد التي تعمل على تنعيم الشعر وتطويله وفك التشابك، فالشعر الناعم هو من أحلام الكثير من الفتيات حيث أنه يؤثر في مظهر الفتاة وأناقتها وخاصة الشعر الطويل ولكن بحسب ذوق كل فتاة، وسنقدم لكم بعض الوصفات التي يمكنكم من خلالها الحصول على شعر طويل وناعم بدون أي مشاكل.

طريقة تحضير خلطة الأسبرين لتطويل الشعر مكونات الوصفة:- ثلاثة أقراص من الأسبرين.

أربع ملاعق كبيرة من الشامبو الخاص لنوع شعرك. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بهرس الأسبرين جيدًا حتى يتحول إلى دقيق ناعم ثم قومي بإضافة الشامبو ومسحوق الأسبرين إلى بعضهم في وعاء مناسب.

اغسلي شعرك بالماء ثم قومي بوضع الشامبو بالأسبرين عليه ودلكي الخلطة جيدًا على فروة رأسك حتى أطرافه.

اتركي الخليط على شعرك لمدة تتراوح من خمس إلى عشر دقائق ثم قومي بشطف شعرك جيدًا ويجب تجفيف شعرك ثم ترطيبه.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أو مرة واحدة من كل أسبوع.

وصفة الأسبرين لتنعيم الشعر

المكونات:-

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.

أربع حبات من الأسبرين بعد طحنها.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

خطوات وطريقة التحضير:-

أضيفي المكونات إلى بعضها وقلبيهم جيدًا وبعد ذلك حتى تتفاعل المكونات وتمتزج تمامًا.

اشطفي شعرك بالماء حتى يتم تطبيق الوصفة على شعر رطب ثم قومي بتدليك شعرك بالخليط.

اتركيه إلى فترة قد تصل إلى ساعتين وغطيه بغطاء الشعر البلاستيكي ثم قومي بشطفه وتنظيفه وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا.

أهم فوائد الأسبرين للشعر

تتمثل فوائد الأسبرين في عمل وصفات العناية بالشعر في كل مما يلي:-