صاروخ التخسيس.. المشروب السحري الناسف لدهون الكرش والبطن في 3 أيام مهما كان وزنك بدون رجيم أو رياضة

الوزن الزائد من المشاكل الشائعة بين الكثير وتسبب العديد من الأثار السلبية على الجسم وتتراكم الدهون في الجسم بسبب نقص في المعدل الأيض في الجسم وبسبب تناول الطعام بشكل أكبر من أحتياج الجسم مما يؤدي الي تراكم الدهون في الجسم ومن أكثر المناطق التي يخزن الجسم الدهون بها هي البطن والجناب, ولذلك نجد عمليات البحث في تزايد مستمر حول كيفية التخلص من دهون البطن والجناب بشكل سهل في البيت, ولذلك سنتناول خلال هذا المقال الحديث عن أكثر مشروب فعال يمكن إتباعها في البيت لتخسيس البطن والجناب.

ماهي المكونات المطلوبة لعمل مشروب الشمر للتخسيس

معلقة شمر.

معلقة زنجبيل.

معلقة نعناع.

معلقة مرمرية.

شرائح ليمون.

ليمون مجفف.

خطوات تجهيز مشروب حرق دهون البطن والجناب في البيت

مشروب الشمر من الحلول المذهلة التي يمكن إتباعها وتكون نتيجتها مضمونة حيث أن هذا المشروب غني بالعديد من المواد التي تزيد من معدل الأيض في الجسم وتساعد في تكسير الدهون بسهولة ونحت قوام الجسم والتخلص من الترهلات والدهون الزائدة ويساعد هذا المشروب على تقليل الشهية لتناول الطعام وبالتالي السعرات التي تدخل الجسم تكون قليلة ولا تسبب زيادة في الوزن مرة أخري ويتم تحضير هذا المشروب بالطريقة التالية:-

نضع معلقة من الشمر مع معلقة الزنجبيل ومعلقة المرمرية في كوب.

نضع الليمون المجفف وشرائح الليمون الطازج والنعناع, ونضيف عليهم ملئ الكوب ماء دافئ.

نغطي المزيج ونتركه ساعتين حتى تمتزج كل المكونات وبعد ذلك يمكن تناوله مرتين خلال اليوم منهم مرة قبل النوم مباشرة.

كيفية التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة الكرش والجناب بالليمون

الليمون من المكونات الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في زيادة حرق دهون البطن كما أنه يحتوي على أحماض تساعد في عملية الهضم والتخلص من الفضلات والسموم في الجسم ويمكن استخدام الليمون بالعديد من الطرق أبسطها استخدام عصير نصف ليمونة على كوب ماء ويتم تناوله كل يوم على الريق قبل تناول الأفطار وخلال ثلاث أيام سيتم التخلص من أي دهون في الجسم.