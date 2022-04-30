هتبقي قمر 14.. قشور الليمون والنشا لتبييض وجهك كالبدر الكل هيسألك عن السر

من أجل الحصول على بشرة خالية تماما من العيوب التي تظهر فيها يكون من الأفضل استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد في ترطيب البشرة والتخلص نهائيا من الجفاف التي تتواجد فيها، مع ضرورة الاهتمام بتناول الأطعمة المفيدة للصحة والتي تعمل على تقوية البشرة والتخلص من العيوب التي تظهر فيها، فمن المعروف أن هناك بعض الوصفات التي تساعد في الحصول على بشرة نقية وخالية نهائيا من العيوب التي تظهر فيها نتيجة التقدم في العمر، فمهما كانت المشكلة التي تعاني منها البشرة نقوم بحلها الآن بالوصفات الطبيعية.

ماسك الليمون والنشا والحليب لتبييض البشرة

من الممكن أن يتم استغلال قشر الليمون في ترطيب البشرة وتغيير لونها إلى اللون الأبيض، وهذا من خلال تحضير المكونات التالية لتنفيذ الوصفة بشكل مناسب لتجديد خلايا البشرة:

ملعقة ونصف نشا.

ربع كوب حليب.

ثلاث ملاعق بشر ليمون.

طريقة التحضير

يتم وضع قشر الليمون مع الحليب وتقلب المكونات جيدا.

ومن ثم يتم وضع هذا الخليط على ملعقة من النشا والتقليب على البارد.

ومن ثم يتم وضع هذا الوعاء على النار مع التقليب المستمر,

وبعد أن تحصل على قوام كريمي يمكنك تركه حتى يبرد تماما

وبعدها يتم وضعه على بشرة الوجه والرقبة مع التدليك المستمر,.

ومن ثم يتم تركه حتى يجف وبعدها يفرك الماسك باليد حتى تخرج الخلايا التالفة من البشرة ويتم غسله بعد ذلك بالماء الدافئ.

وتجفف البشرة بالمنشفة ومن ثم تكرر هذه الوصفة من حين إلى آخر للحصول على أكبر قدر من الفوائد التي تتواجد في هذا الماسك.

فهو فعال في التقليل نهائيا من خلايا الجلد الميتة الموجودة في البشرة وتعمل على شدها ويساعد في التخلص من التجاعيد التي تظهر فيها.

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