لعرايس العيد.. دلكة النشا السحرية لتبييض الجسم بالكامل وازالة الجلد الميت وسواد السنين في دقائق

النشا من المواد المهمة جدًا للجلد وذلك لأنها تعكل على تبيض البشرة وتحتوي على مواد تساعد في ترطيب الجلد وتغذيته بشكل جيد، كما انها تشد الجلد وتعالج اي ترهلات او تجاعيد ولها العديد من الاستخدامات الأخرى أهمها أنها تساعد في تبيض الجسم وتجعل البشرة مثل بشرة الأطفال ناعمة وبيضاء، ويبحث السيدات عن الطريقة التي يمكن استخدام النشا بها للتخلص من الجلد الميت وتبيض الجسم بشكل سريع وهو ما سنوضحه خلال المقال بالتفصيل.

خطوات عمل دلكه الجسم بالنشا لتنعيمه وتبيض مثل الأطفال

الدلكه من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لتفتيح الجسم والتخلص من اي جلد ميت عليه، وتساعد في تنظيف مسام الجسم بشكل جيد للتخلص من اي أتربة او أوساخ متراكمة عليها وعلاج اي حبوب في الجسم ويمكن عمل الدلكه باستخدام النشا بالخطوات التالية:-

نستخدم معلقتين من الدقيق الأبيض ونضعهم في طاسة ونقلبهم حتى يصبحان لونهما ذهبي.

نرفعهم من النار وبعد أن تبرد نبدأ في إضافة معلقتين من النشا ونقلب كل منهم معًا.

نضيف عليهم معلقة من دقيق الأرز ومعلقتين من السكر ونضيف ماء الورد حتى يتكون مزيج قوامه ثقيل.

نغسل الجسم بالماء الساخن قدر المحتمل وبعد ذلك نضع الدلكه على الجسم ونتركها حتى تجف.

نفرك الدلكة من الجسم جيدا لتنظيفه من اي طبقات جلد ميت وبعد ذلك نشوف الجسم بماء بارد لقبض المسام.

كيفية تبيض الجسم في أسرع وقت باستخدام خليط بالخل والملح

الخل مع الملح من الخلطات التي تساعد في تنظيف الجلد من اي جلد ميت وتساعد في تفتيح اي مكان داكن في الجسم كما أنه يساعد في قتل البكتيريا والفطريات من الجلد وتزيل القشور البيضاء التي تتكون على الجلد، ويتم استخدامها عن طريق استخدام معلقتين من الملح مع معلقتين خل ونضع عليهم معلقتين زيت زيتون ونقلب كل منهم ونبدأ في استخدامهما على الجسم ونفرك من أسفل الي أعلى لتنشيط تدفق الدم في الجسم وبعد ذلك نغسل الجسم من الوصفة ونرطبه بزيت زيتون لتقليل الجفاف.