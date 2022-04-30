نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعرايس قنبلة التبييض.. القهوة والزبادي لشد الجسم والبشرة وازالة تجاعيد وترهلات السنين في المقال التالي

إليكم طريقة عمل كريم القهوة والنشا لشد البشرة من التجاعيد والترهلات، حيث أن البشرة مع مرور الوقت تتعب وتُصاب بالشيب وكذلك يحدث بها بعض الترهلات التي تحتاج إلى شد حتى تصبح ناعمة تمامًا، ولشد البشرة تقوم بعض السيدات بعمل حقن الفيلر والبوتوكس الغير طبيعي وهذا ضار جدًا بصحة الجلد والبشرة وتزيد الطين بلّة، ويمكنكم التغلب على شيب البشرة باستخدام وصفات طبيعية تعمل على معالجة كل المشاكل التي تعاني منها البشرة وهذا هو موضوع مقالنا اليوم. طريقة عمل كريم القهوة والنشا لشد البشرة مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

عدة قطرات من ماء الورد.

كريم الجلسرين الطبي.

ملعقتان صغيرتان من الزبادي. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بوضع القهوة مع النشا في وعاء مناسب وعميق قليلًا وقلبي المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة وخالية من أي تكتلات.

بعد ذلك قومي بإضافة الجلسرين حتى يجعل الخليط أكثر تجانسًا وبعدها قومي بإضافة قطرات ماء الورد مع التقليب المستمر.

وأخيرًا قومي بإضافة الزبادي وقلبي آخر مرة ثم قومي بوضع الخليط الكامل في الميكروويف أو في حمام ماء حتى يصبح كريمي قليلًا.

اتركي الخليط يبرد قليلًا ثم صبيه في علبة زجاجية صغيرة وقومي بوضعه داخل الثلاجة حتى يتماسك قليلًا.

اغسلي بشرتك ونظفيها تمامًا من أي كريمات وزيوت على البشرة وطبقي الوصفة عليها وهي مبللة ودلكي مع التطبيق.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة بحيث يصبح الخليط جاف وخشن على البشرة ثم قومي بفركه وبعد ذلك اغسليها بماء فاتر وصابون الوجه.

كرريها مرة واحدة يوميًا حتى تحصلي على التفتيح المطلوب. طريقة عمل كريم النشا والبنجر مكونات الوصفة:- حبتان من البنجر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ماء ورد. خطوات وطريقة العمل:- قومي ببشر البنجر ثم قومي بتصفيته من الماء وبعد ذلك قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

طبقي الخليط الذي قمتي بتحضيره على البشرة ودلكيها جيدًا ثم قومي بتركها نصف ساعة.

نظفي بشرتك من الخليط ويمكنك تكرارها مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة للعرايس قنبلة التبييض.. القهوة والزبادي لشد الجسم والبشرة وازالة تجاعيد وترهلات السنين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للعرايس قنبلة التبييض.. القهوة والزبادي لشد الجسم والبشرة وازالة تجاعيد وترهلات السنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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