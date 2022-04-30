لو عندك ليمونة تعالي اقولك ازاي تتخلصي من الشيب نهائيا في ساعة حتي لو كان شعرك كله أبيض

يعتبر الليمون من الفواكه المفيدة جدًا التي تدخل في العديد من التركيبات فالليمون لا غنى عنه كفاكهة وكمشروب كما يدخل في عمل السلطات بمختلف أنواعها علاوة على استخدامه في عمل الماسكات والكريمات والزيوت الطبيعية حيث يعتبر الليمون من الفواكه الغنية جدًا بفيتامين سي الذي يعطي نضارة مدهشة للبشرة كما وجد أن الليمون من الأحماض التي تساعد في معالجة شيب الشعر حيث يعتبر شيب الشعر من الأمور المزعجة والمقلقة لدى بعض السيدات والرجال الذين يسعون في التخلص منه بشتى الطرق وسوف نتناول أهمية الليمون في التخلص من شيب الشعر بصورة مدهشة بطريقة مدهشة وبسبطة ومتوفرة لدى كل ربة منزل.

ماسك الليمون للشعر

يحتوي الليمون على بعض المواد الطبيعية التي تعمل على تأخر الشيب كما تساعد في التخلص منه أيضًا وسوف نتناول خلال تلك السطور أهم الماسكات في التخلص من الشيب المبكر

المكونات المطلوبة

ليمون.

قهوة.

زيت زيتون.

فازلين.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقتين من زيت الزيتون في إناء واسع.

نضيف إليه ملعقتين من القهوة مع التقليب الجيد.

نقوم بعصر ليمونة واحدة إلى تلك الخليط مع التقليب.

نقوم بإضافة نصف ملعقة من الفازلين.

نقلب تلك الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس.

نقوم بفرده على الشعر من الجذور حتى الأطراف وخاصة في أماكن تواجد الشعر الأبيض.

نتركه على الشعر لمدة لا تقل عن ٤٥ دقيقة.

نقوم بشطف الشعر جيدًا وتجفيفه.

نكرر تلك الخطوات مرتين في الأسبوع وسوف

نلاحظ نتيجة مبهرة.

أهمية الليمون للشعر

يُنصح خبراء التجميل باستخدام الليمون على الشعر وسوف نوضح ذلك خلال السطور الآتية

يساعد الليمون في التخلص من شيب الشعر بطريقة سحرية ومبهرة.

له دور قوي وفعال في تنعيم وتقوية خصلة الشعر.

يساعد في التخلص من القشرة المزعجة حيث يعتبر من الأوساط الحامضية التي تقتل القشرة.

أسباب الشيب المبكر