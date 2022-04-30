بذور الكتان معجزة لتخسيس الجسم كله وحرق الدهون بسرعه الصاروخ وكيفية استخدامها

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بذور الكتان معجزة لتخسيس الجسم كله وحرق الدهون بسرعه الصاروخ نقدم لكم طريقة استخدام وتحضير بذور الكتان لتنحيف الجسم، فالحديث عن ضرورة الحفاظ على جسمك مثالي وبدون زيادة لا يتوقف، ولن نتوقف أبدًا عن تكرار الحديث عنه لأن الوزن الزائد هو مشكلة كبيرة جدًا لا تؤثر في مظهرك الخارجي فحسب وإنما يؤثر على صحتك وقد يؤدي إلى إصابتك بالكثير من الأمراض الخطيرة، كما أن الوزن الزائد إذا قمتي بتركه بدون الاهتمام به يؤدي إلى الإصابة بالسمنة المفرطة وهذا المرض خطير جدًا قد يؤدي أحيانًا إلى الوفاة.
طريقة استخدام بذور الكتان لتنحيف الجسم
مقادير عمل الوصفة:-
- ربع كيلو من بذور الكتان.
- كمية مناسبة من الجوز.
- ملعقة واحدة كبيرة من الكمون.
طريقة التحضير وكيفية الاستخدام:-
- قومي بطحن المكونات كلها بواسطة المطحنة المنزلية ثم قومي بوضعه في علبة صغيرة مناسبة وأغلقيه جيدًا.
- ضعي كوب من مغلي من الما على ملعقتين من الخليط وقلبيه جيدًا ثم اتركيه يبرد قليلًا ثم قومي بتناول كوب من الخليط يوميًا بعد كل وجبة أساسية.
محاذير تناول بذور الكتان
- يجب عدم تناول بذور الكتان الغير ناضجة تمامًا لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السموم وتؤدي أحيانًا إلى عسر الهضم.
- لا يجب تناول المرأة الحامل لبذور الكتان لأنها غير آمنة تمامًا على صحة الأم والجنين أثناء الحمل وفترة الرضاعة.
- عند تناول بذور الكتان يجب تناول كمية كبيرة من الماء بعده لأنه صعب الهضم لاحتوائه على الكثير من الألياف الطبيعية حتى لا يؤدي إلى حدوث الإمساك.
فوائد بذور الكتان للجسم
- تعمل بذور الكتان على محاربة الشيخوخة لأنها تحتوي على مضادات قوية للأكسدة التي تعمل على شد البشرة وإخفاء خطوطه الدقيقة.
- كما أنها تعمل على تعزيز نضارة البشرة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية المفيدة للبشرة وتزيد من إشراقها.
- تستخدم هذه الوصفة لمعالجة حبوب الشباب والأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية والأكزيما والتهابات الجلد
- تحارب السيلوليت الذي يظهر بسبب عدة أسباب مختلفة ومن بينها الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.
- مفيدة لمشكلة الوزن الزائد فهي تعطي الجسم شبع لفترة طويلة مما يؤدي إلى خفض الوزن.
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