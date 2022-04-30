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ارخص من الليزر.. تخلصي من الشعر الزائد بالجسم ، حيث أنه تم تصنيف هذه الوصفة بأنها بديلة لليزر المكلف في الثمن أو السويت المؤلم فكلتا الطريقتين هما من أكثر الطرق الشائعة والفعالة ولكن لكل طريقة منهما عيب بالرغم من نتائجهما الممتازة، فالشعر الزائد مشكلة مزعجة جدًا تؤثر على مظهر الفتاة وتتحكم في لبسها وخاصة وإن كان الشعر يظهر بكثرة في وجهها فيؤثر على نعومة ملمس وجهها ولذلك يجب التخلص منه فورًا. طريقة استخدام الخل لإزالة الشعر الزائد مكونات عمل الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

شفرة حلاقة خاصة بك.

عدة قطرات من زيت الزيتون. طريقة تحضير الوصفة:- يجب تنظيف جسمك كاملًا أو بشرتك قبل البدء في عملية إزالة الشعر حتى يتم إزالته من جلد نظيف وحتى لا تحدث أي التهابات.

قومي بغمس شفرة الحلاقة في الخل ثم قومي بإزالة الشعر في عكس اتجاه نمو الشعر حتى تحصلي على أفضل إزالة وتنعيم ويزيلها من الجذور.

اتركي جسمك مرطبًا بزيت الزيتون لمدة عشر دقائق بعد عملية الإزالة حتى يتم ترطيبها الترطيب المطلوب ثم قومي بتنظيف جسمك ورطبيه بكريم مرطب أو لوشن مناسب لجسمك.

كرري هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على أفضل تنظيف وإزالة للشعر. وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر مكونات عمل الوصفة:- كمية مناسبة من السكر الأبيض.

عدة قطرات من عصير الليمون الطازج.

ماء فاتر أو دافئ. طريقة عمل الوصفة:- قومي بإضافة المكونات كلها مع بعضها وقلبيهم جيدًا ثم ضعيهم في وعاء مناسب على النار الهادئة واتركيه حتى يسخن قليلًا وتذوب المكونات في بعضها.

ارفعيه بعد ذلك من على النار بعد أن يغلي تمامًا واتركيه يبرد وبعد أن يصبح لونه بني أقرب إلى الذهبي ضعيه في برطمان زجاجي نظيف وأحكمي غلقه واتركيه لمدة نصف ساعة.

افردي الخليط على جسمك أو المنطقة المراد إزالة الشعر منها وعند وضعه يجب وضعه مع اتجاه نمو الشعر واتركيه لمدة نصف ساعة عليه.

عند إزالته يجب الإزالة في عكس اتجاه نمو الشعر ويمكنك تكرارها مرة واحدة أسبوعيًا. عمر شويل - جدة ارخص من الليزر.. تخلصي من الشعر الزائد بالجسم كله باستخدام الخل بطريقة سهله وبدون الم - ثقفني

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