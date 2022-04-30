نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. أقوى وصفات هندية للشعر المجعد الخشن ضعيها ليلة العيد لفرد الشعر حرير في المقال التالي

أقوى وصفات هندية للشعر ، حيث أنه يتم تحضير بعض الوصفات في الهند التي يمكنها أن تقوم بعمل الكيراتين الذي تلجأ إليه السيدات لفرد شعرها ولكن الفرق أنها وصفة طبيعية تمامًا خالية من أي كيميائيات ومواد ضارة، حيث أن هذه الوصفات لا تقوم بفرد الشعر فقط وإنما تحميه من التقصف والتساقط ومعظم المشاكل التي يعاني منها الشعر وتزيد من نضارته وإشراقه وهذا هو موضوع مقالنا اليوم. أقوى وصفات هندية للشعر المجعد مكونات الوصفة:- كوب كبير من اللبن الرائب.

ملعقتان من مسحوق الأملا المطحونة كبيرتان. طريقة عمل الوصفة:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها حتى تحصلي على خليط ناعم متجانس وقلبي المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على فروة رأسك مع التدليك وبحيث يغطي الخليط كامل الشعر ودلكيه لمدة دقيقتين.

اتركي الوصفة على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل وكلما زادت المدة كلما كان أفضل والمفعول أقوى.

غطي شعرك أثناء ترك الخليط عليها بغطاء شعر بلاستيكي ثم قومي بشطفه بالشامبو الخالي من الكبريت وماء فاتر.

يمكنك استخدام هذا القناع مرتين على الأكثر من كل أسبوع. وصفة الحلبة لتنعيم الشعر مكونات عمل الوصفة:- ربع كوب كبير من حبوب الحلبة.

كوب كبير من الماء الفاتر. طريقة عمل الوصفة:- ضعي الحلبة في الماء ليلة كاملة حتى تصبح طريّة قليلًا ثم قومي بطحنها جيدًا وضعيها مع الماء المنقوع به الحلبة وقلبي الخليط جيدًا.

بعد ذلك أضيفي باقي المكونات إلى الخليط وقلبيه جيدًا ثم ابدئي في تطبيقه على شعرك من كل الجوانب من أول الفروة حتى الأطراف.

انتظري لمدة ساعة ثم قومي بشطف شعرك من الخليط وخلصيه تمامًا من أي بواقي للخليط وقومي بتكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة بياض البيض لتطويل الشعر مكونات الوصفة:- بيضة كبيرة الحجم (بياض فقط).

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون والعسل الأبيض. خطوات وطريقة الاستخدام:- أحضري بياض البيضة وقومي بإضافته مع باقي المكونات وقلبيهم جيدًا.

طبقي الخليط على فروة رأسك وشعرك كاملًا واتركيه لمدة نصف ساعة.

نظفي شعرك من الوصفة وكرريها مرة أو مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. أقوى وصفات هندية للشعر المجعد الخشن ضعيها ليلة العيد لفرد الشعر حرير - ثقفني

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