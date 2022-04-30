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قبل العيد بأيام قليلة تعرفي على طريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر الخشن، تعد الخميرة بمثابة مكون خارق أي يمكنه الدخول في العديد من الوصفات التي تعالج البشرة والشعر وكذلك تعالج بعض الأمراض لما فيها من فائدة عظيمة، والشعر الخشن لا يحتاج منك فرده بماكينات فرد الشعر والطرق الكيميائية بل يحتاج منك اهتمام حتى تضمني نتيجة تعيش معك طوال حياتك ونقدم لكم أكثر من طريقة تجعلك تنعمي بشعر انسيابي خالي من أي مشاكل. طريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر الخشن مقادير عمل الوصفة:- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من الحليب الدافئ.

بيضة كبيرة الحجم (صفار فقط).

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض. طريقة تحضير الوصفة والاستخدام:- قومي بتذويب العسل في الحليب وقلبيه جيدًا ثم قومي بإضافة الخميرة الفورية إلى المزيج وقلبي المكونات ثم اتركيها لمدة عشرين دقيقة تقريبًا حتى تتفاعل مع بعضها.

أضيفي بعد ذلك صفار البيض إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى يصبح قوامه متماسك ثم قومي بتمشيط شعرك أولًا وعند وضع الخليط قومي بوضعه بمشط خشب حتى يسهل تصفيفه.

غطي شعرك جيدًا واتركي الخليط لمدة ساعتين على شعرك ومهمة التغطية هنا تجعل الخميرة تنشط وتتفاعل مع الفروة وتقوم بعملها وفائدتها بشكل كامل.

بعد ذلك قومي بتنظيف شعرك من الخليط وتخلصي من أي بقايا له وترسبات واغسليه بماء فاتر وشامبو خالي من الكيماويات ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة الصبار لتنعيم الشعر الخشن مكونات الوصفة:- كوب كبير من جل الصبار (الألوفيرا الطبيعي).

عدة قطرات من أي زيت مناسب لشعرك. خطوات وطريقة تحضير الوصفة:- أحضري عدة أوراق للصبار وقومي باستخراج الجل منها وهو الهلام الموجود داخل نبات الصبار ثم قومي بصب قطرات الزيت عليه.

قلبي المكونين مع بعضهما ثم قومي بشطف شعرك أولًا وابدئي في تدليك الخليط على شعرك من أول الفروة حتى الأطراف.

اتركيه على شعرك مدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات ثم قومي بشطف شعرك بماء فاتر وبشامبو خالي من الكبريت ويمكنك تكرارها مرة واحدة أسبوعيًا. عمر شويل - جدة بملعقة خميرة.. أفردي شعرك الخشن المجعد قبل العيد بخلطة سحريه مجربه بدون سيشوار - ثقفني

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