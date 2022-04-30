نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ملكات الجمال.. مقشر القهوة والعسل صاروخ التبييض في ثواني وازاله السواد والبقع للابد في المقال التالي

سر ملكات الجمال.. مقشر القهوة والعسل صاروخ التبييض في ثواني هي عنوان مقالنا اليوم، فالجلد الجاف هو من أكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الفتيات وخاصة في فصل الصيف، فجفاف الجلد قد يصيب أيضًا أصحاب البشرة الدهنية بسبب تغييرات الطقس والجو، وتراكم الجلد الميت على البشرة يؤثر في مظهرها وخاصة عند وضع مستحضرات التجميل، وعملية التقشير هي العملية التي تقوم بإزالة الجلد الزائد من على البشرة وتعمل على تنعيمها. طريقة عمل مقشر طبيعي في المنزل مكونات عمل المقشر:- كوب كبير من مسحوق القهوة.

نصف كوب كبير من زيت جوز الهند.

كوبان صغيران من السكر الأبيض. طريقة تحضير الوصفة بالخطوات:- قومي بوضع السكر مع القهوة وقلبيها جيدًا حتى يمتزج ثم قومي بإضافة زيت جوز الهند و قلبي المكونات تمامًا حتى يصبح الخليط متماسك ومتجانس بشكل كامل.

ضعي الخليط في علبة زجاجية جافة ومعقمة و أغلقيها ثم قومي بوضعها في الثلاجة عدة دقائق حتى تتماسك جيدًا ويصب قابل للفرد.

يجب تنظيف بشرتك حتى يتم وضعه على بشرة نظيفة ورطبة ومبللة وابدئي في فرده على البشرة ودلكي بحركة دائرية لمدة أربع دقائق تقريبًا.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا ثم قومي بشطفه وتخليص البشرة منه ويجب تنظيف البشرة جيدًا منه ثم ترطيبها بعده.

كرري استخدام هذا المقشرة مرة واحدة من كل أسبوع. فوائد عملية تقشير البشرة تقوم عملية التقشير بتعديل عيوب البشرة إلى مميزات حيث أنها تقضي على إزالة الطبقة الميتة الخارجية على البشرة ويعمل على تجديدها.

كما أنه يقول بالحد من آثار الطفح على البشرة ويقضي على علامات البشرة الحمراء ويخلصها من أي بقع داكنة على البشرة وحول الفم.

يعمل التقشير على إزالة رؤوس الأنف السوداء و التي تسد مسام البشرة حول الفم وعلى الأنف.

تزيد هذه العملية من تجديد البشرة وزيادة نضارتها كما أنها تعطي البشرة ترطيب جيد جدًا و غير مسبوق.

تعمل هذه العملية على تعزيز عمل الوظائف الخاصة بالجهاز الليمفاوي الذي ينتج خلايا جديدة. عمر شويل - جدة سر ملكات الجمال.. مقشر القهوة والعسل صاروخ التبييض في ثواني وازاله السواد والبقع للابد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر ملكات الجمال.. مقشر القهوة والعسل صاروخ التبييض في ثواني وازاله السواد والبقع للابد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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