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كيس واحد وقولي وداعا شعر الوجه والجسم كل بدون عودة نقدم لكم طريقة إزالة الشعر بالبيكنج باودر، فكيس واحد منه يمكنه أن يساهم في عمل وصفة يمكنك من خلالها التخلص من شعر الجسم والوجه الزائد، فالمرأة تبحث باستمرار عن الطرق التي يمكنها إزالة شعر جسمها ووجهها بدون ألم وبدون أن تكون التكلفة كبيرة، فالطرق الشائعة في هذه الفترة والأكثر فعالية هي طريقة الليزر ولكن الليزر هي وسيلة مكلفة جدًا وليس في مقدرة الجميع تحمل هذه التكلفة ولكن يمكننا استبدال الليزر بطرق طبيعية غير مكلفة وفعاليتها كبيرة. طريقة إزالة الشعر بالبيكنج باودر مقادير الوصفة:- عدة قطرات من عصير الليمون.

كيس بيكنج باودر.

ماء فاتر. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط ملعقتان من البيكنج باودر مع عصير الليمون ويمكنك صب كمية بسيطة من الماء إلى الخليط حتى يتحول إلى عجينة متماسك.

اشطفي المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها ثم ابدئي في تطبيق الوصفة عليها و دلكي جيدًا ثم اتركيها لمدة ربع ساعة على المنطقة.

بعد ذلك قومي بغسل المنطقة وخلصيها من أي بقايا للخليط ويمكنك تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. وصفة الحمص وماء الورد لإزالة الشعر مكونات عمل الوصفة:- ملعقتان من الحمص المطحون كبيرتان.

ملعقة واحدة كبيرة من الحليب.

أربع ملاعق صغيرة من خشب الصندل المطحون.

ملعقة ونصف من زيت الخردل.

ماء ورد.

كركم مطحون. طريقة وخطوات التحضير:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس تمامًا وتصبح عبارة عن عجينة لينة ومتماسكة.

نظفي جيدًا وجهك أو المنطقة التي تريدين إزالة الشعر الزائد منها حتى تطبقي الوصفة على المنطقة نظيفة.

بعد ذلك قومي بفرد الخليط على المنطقة ودلكي مع الفرد ثم قومي بتركه عليه لمدة نصف ساعة على الأقل.

اتركي الخليط يجف على المنطقة ثم قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر بحيث يقوم بإزالة الشعر من الجذور.

جففي المنطقة بعد تنظيفها ثم قومي بترطيبها جيدًا بأي كريم مرطب حتى لا يصيبها جفاف أو تشققات.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة أو أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد. عمر شويل - جدة كيس واحد وقولي وداعا شعر الوجه والجسم كل بدون عودة ازاله من الجذور بدون ألم وصفه مجربه - ثقفني

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