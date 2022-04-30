نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مرملة وطرية أعملي البسبوسة بالقشطة على أصولها بطعم ألذ وأحلي من المحلات في المقال التالي

صينية البسبوسة بالقشطة من ألذ وأشهي الحلويات الشرقية والمشهورة في كل مكان، ودائما الأمهات وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج يكون إهتمامهم بالبحث ليتعلموا كيف يصنعون الأكلات والحلويات وخاصة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة لأنها مفضلة ومحببة عند كثير من الناس ولا أحد يختلف على طعمها الجميل. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة إثنين كوب كبير من دقيق السميد.

نصف كوب كبير من السمنة.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب صغير من السكر.

كوب واحد كبير من الزبادي.

كوب ونصف من الماء.

نصف كوب كبير من جوز الهند.

رشة من الملح.

لوز أو فستق مجروش للتزيين.

مكونات الشربات وهي كوب ونصف من الماء وكوب ونصف من السكر ونصف ليمونة.

مكونات القشطة وهي إثنين ملعقة كبيرة من النشا وإثنين ملعقة كبيرة من السكر وملعقة واحدة كبيرة من الدقيق وثلاثة ملاعق كبيرة من الكريمة شانتيه وإثنين كوب كبير من الماء. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة أولا نقوم بتحضير الشربات نحضر إناء ونضع به كوب ونصف من الماء وكوب ونصف من السكر ونصف ليمونة ونضعه على النار لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نتركه ليبرد.

ثم نقوم بتحضير القشطة نحضر إناء مناسب ونضع به إثنين ملعقة كبيرة من النشا وإثنين ملعقة كبيرة من السكر وملعقة واحدة كبيرة من الدقيق وثلاثة ملاعق كبيرة من الكريمة شانتية وإثنين كوب كبير من الماء.

ويتم التقليب على البارد ثم نرفعه على النار مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل الخليط ونحصل على قوام كريمي ومتماسك.

وبعد ذلك نقوم بتحضير البسبوسة نحضر وعاء مناسب ونضع به إثنين كوب كبير من دقيق السميد ونصف كوب كبير من السمنة ويتم خلطهم وعجنهم باليد جيدا.

ثم نضيف والبيكنج بودر والزبادى والسكر وجوز الهند ورشة الملح والماء ويتم عجنهم حتى يتداخل الخليط مع بعض ثم نحضر صينية مناسبة وندهنها بقليل من السمنة.

ونضع نصف كمية البسبوسة ونفردها ثم نضع كمية القشطة ثم نضع عليها باقى كمية البسبوسة ونوزعها على طبقة القشطة بكل حرص وخفة ثم ندخلها الفرن.

وبعد أن تنضج ويصبح لونها ذهبي نخرجها ونضع عليها شربات بارد وبعد ذلك نرش عليها لوز أو فستق مجروش للتزيين ثم تقطع وتقدم فى طبق التقديم بأحلى طعم. عمر شويل - جدة بطريقة مرملة وطرية أعملي البسبوسة بالقشطة على أصولها بطعم ألذ وأحلي من المحلات - ثقفني

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