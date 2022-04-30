نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابونة لبان الدكر المنزلية لتبييض وشد البشرة وإزالة ترهلات الجلد ستبدين أصغر سناً في المقال التالي
شد البشرة من الأشياء الضرورية والهامة بالنسبة لعدد كبير من النساء حيث أن شد البشرة يتعلق بمشكلة التجاعيد التي تظهر عادة في مرحلة عمرية معينة، ولكن أحيانا قد تظهر قبل هذه المرحلة أو قبل أوانها وفي هذه الحالة تشعر المرأة التي تعاني من هذه المشكلة بأنها تشعر بالإحراج والإكتئاب، وترغب في شد الوجه والتخلص من التجاعيد ولكن بطريقة طبيعية ولا تضر البشرة مثل باقى الإستخدامات مثل بعض الكريمات أو الكولاجين أو الأشياء التي يمكن إستخدامها في بعض مراكز التجميل، فكل هذه الإستعمالات تعمل على القضاء على هذه المشكلة تماما وتساعد على شد البشرة بشكل جذاب ولكن بعد فترة تظهر تبدأ التجاعيد والخطوط الرفيعة في الظهور مرة أخرى وبجانب هذا فقد تحدث بعض الآثار السلبية على الوجه فتصبح المشكلة عدة مشاكل متعددة، ولكي نقضي بشكل نهائي على التجاعيد يمكننا أن نستخدم صابونة لبان الذكر فهذه الصابونة تعمل على شد البشرة وإزالة كل الخطوط الرفيعة التي توجد بالوجه، حيث أن صابونة لبان الذكر تتكون من مكونات طبيعية مفيدة للبشرة بشكل كبير جدا والمكون الأساسي بها هو لبان الذكر، فهو يساعد على علاج البشرة من الكثير من المشاكل التي تتواجد بها.
مكونات صابونة لبان الذكر لشد البشرة
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من لبان الذكر.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من صابونة الكركم المبشورة.
- ملعقتان كبيرتان من الجلسرين.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر العطري.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- نصف كوب كبير من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.
طريقة عمل صابونة لبان الذكر لشد البشرة
- نقوم أولا بإحضار وعاء ونضع به كمية مناسبة من الماء الدافئ ولبان الذكر ونتركه بهذه الطريقة لمدة ليلة كاملة.
- وفي اليوم التالي نحضر إناء ونضع به صابونة الكركم المبشورة ونضيف إليها منقوع لبان الذكر ونضيف ماء الورد.
- ونضع هذا الإناء على النار ويتم تقليبهم بإستمرار لذوبان الصابونة وللحصول على قوام كريمي وثقيل ثم نرفعه من على النار ونضع باقي المكونات.
- وقومي بخلطهم مع بعض ونحضر قالب على شكل مربع ويتم دهنه بزيت الزيتون ونضع به هذا الخليط ونتركه في مكان مناسب لمدة أسبوع حتى يتماسك وبعد ذلك نستخدمها بشكل يومي.
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