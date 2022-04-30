نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر جمال ملكات الجمال بملعقة حلبة لتبييض الوجه وتسمين الخدود طبيعي وإزالة سواد وبقع سنين في المقال التالي

الفتيات والسيدات التى تعاني من البقع الداكنة وإسمرار في البشرة الأمر الذي يرهقها دائما ويجعلها في إحراج بين أصدقائها وأقاربها لذلك تقوم بالبحث عن وصفة لتفتيح البشرة لتظهر بمظهر جميل في المناسبات والأفراح فتجد أن أول مكون طبيعي وآمن على البشرة وهي وصفة الحلبة مع النشا وماء الورد والحليب والعسل والزبادى وعصير الليمون التي لها فوائد عديدة مثل تفتيح البشرة وتجديد خلايا البشرة، والليمون الذي يحتوى على فيتامين سي الذي يساعد على التفتيح السريع للبشرة، والحلبة تمنح البشرة الجمال والنضارة وتخفي حب الشباب وتمنحها النعومة واللمعان وتساعد في علاج التجاعيد وتعمل على شد الوجه. مكونات خلطة الحلبة لتفتيح البشرة إثنين ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة.

إثنين ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة من عصي الليمون. طريقة عمل خلطة الحلبة لتفتيح البشرة نحضر وعاء نظيف ونضع فيه إثنين ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة وإثنين ملعقة كبيرة من الترمس المطحون وملعقة واحدة كبيرة من النشا ونخلط المكونات الجافة مع بعض ثم نضيف إليهم إثنين ملعقة كبيرة من الزبادي.

ونضع ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب وملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ثم نقوم بتقليب هذا الخليط جيدا حتى نحصل على خليط متجانس، وقبل وضع ماسك الحلبة على البشرة لابد من تنظيف البشرة بغسلها بالماء الفاتر وتجفيفها بالمنشفة بحيث تكون خالية من الماء.

وبعد ذلك نقوم بوضع خليط الحلبة على البشرة ونوزعه جيدا بشكل دائري ثم يترك هذا الخليط على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقه وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ، وتكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة فاتحة مثل بياض الثلج وخالية من أي بقع داكنة وفي أقل وقت. عمر شويل - جدة سر جمال ملكات الجمال بملعقة حلبة لتبييض الوجه وتسمين الخدود طبيعي وإزالة سواد وبقع سنين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر جمال ملكات الجمال بملعقة حلبة لتبييض الوجه وتسمين الخدود طبيعي وإزالة سواد وبقع سنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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