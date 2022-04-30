نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الكركم المنزلية لتبييض المناطق الداكنة والغامقة في الجسم كله لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
المناطق الداكنة بالجسم تعتبر من أكثر المناطق التي تتسبب في الشعور بالخجل وتكون مصدر لإزعاج معظم الفتيات، فمن المعروف أن كل فتاة ترغب في الوصول إلى الحل المناسب والأفضل لتفتيح المناطق الداكنة والتخلص من السواد والإسمرار الذي يوجد بها، ومن ضمن هذه المناطق والتي تكون بهذا اللون هي منطقة البيكيني وأيضا منطقة تحت الإبط فقد توجد العديد من العوامل التي تكون السبب وراء هذا اللون الغير مرغوب فيه، ومن أهم هذه العوامل هي الزيادة في الوزن فالأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة هم أكثر الأشخاص الذين ينزعجون من الإسمرار في هذه المناطق، وذلك لأن يحدث إحتكاك للجلد في كل منطقة منهم فالإحتكاك يعمل على ظهور اللون الأسمر الداكن أما في منطقة تحت الإبط يكون هذا الإسمرار بسبب هذا الإحتكاك أيضا وبسبب إستعمال مزيلات العرق التي تحتوي على مواد ضارة، وكذلك إرتداء الملابس يكون لها تأثير كبير جدا في إسمرار المناطق الحساسة لذلك ينصح دائما بإرتداء الملابس القطنية، ولكي نقضي تماما على الإسمرار الذي يوجد في هذه المناطق لابد من إستعمال خلطة الكركم فهذه الخلطة قادرة على تفتيح المناطق الداكنة بكل سهولة وفي وقت سريع جدا.
مكونات خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة عمل خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ثم يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وقومي بخلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على خليط متجانس.
- وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي جميع المناطق الحساسة أو الداكنة ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا.
- ثم نقوم بغسل هذه المناطق بإستخدام الماء البارد ويتم تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.
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