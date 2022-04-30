دلكة الكركم المنزلية لتبييض المناطق الداكنة والغامقة في الجسم كله لن تصدقي النتيجة

المناطق الداكنة بالجسم تعتبر من أكثر المناطق التي تتسبب في الشعور بالخجل وتكون مصدر لإزعاج معظم الفتيات، فمن المعروف أن كل فتاة ترغب في الوصول إلى الحل المناسب والأفضل لتفتيح المناطق الداكنة والتخلص من السواد والإسمرار الذي يوجد بها، ومن ضمن هذه المناطق والتي تكون بهذا اللون هي منطقة البيكيني وأيضا منطقة تحت الإبط فقد توجد العديد من العوامل التي تكون السبب وراء هذا اللون الغير مرغوب فيه، ومن أهم هذه العوامل هي الزيادة في الوزن فالأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة هم أكثر الأشخاص الذين ينزعجون من الإسمرار في هذه المناطق، وذلك لأن يحدث إحتكاك للجلد في كل منطقة منهم فالإحتكاك يعمل على ظهور اللون الأسمر الداكن أما في منطقة تحت الإبط يكون هذا الإسمرار بسبب هذا الإحتكاك أيضا وبسبب إستعمال مزيلات العرق التي تحتوي على مواد ضارة، وكذلك إرتداء الملابس يكون لها تأثير كبير جدا في إسمرار المناطق الحساسة لذلك ينصح دائما بإرتداء الملابس القطنية، ولكي نقضي تماما على الإسمرار الذي يوجد في هذه المناطق لابد من إستعمال خلطة الكركم فهذه الخلطة قادرة على تفتيح المناطق الداكنة بكل سهولة وفي وقت سريع جدا.

مكونات خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم