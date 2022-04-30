نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقدمين مثل الحرير.. كريم دم الغزال والفازلين لتوريد وتنعيم الكعبين والتخلص من التشققات والخشونه للابد في المقال التالي

كريم دم الغزال واحد من أنواع الكريمات المميزة التي يتم استخدامها في جعل لون الكعبين وردي وبملمس ناعم، وهذا ما تبحث عنه الكثير من السيدات الذي يرغبن في الحصول على أقدام وردية اللون وناعمة وخالية نهائيا من التشققات الموجودة فيها، ولهذا فقد نتعرف معا على مكونات هذا الكريم للحصول على نتيجة مرضية وحل سحري لتوريد الكعبين بطريقة جذابة وملفتة للغاية حتى تستعدين لاستقبال العيد. فوائد استخدام الفازلين للبشرة يساعد استخدام وصفة الفازلين مع دم الغزال في الحصول على بشرة أكثر رطوبة وحيوية وأكثر نعومة.

وقد يتم استخدام هذا الفازلين في العمل على إزالة المكياج بشكل نهائي بدون أن يتم استخدام الماء.

كما أنه يساعد في تثبيت شعر الحواجب ويعمل على حماية الشفاه من التشقق والجفاف التي تتواجد فيه.

ويعمل على حماية جميع الجروح من تراكم الجراثيم فيها وبالتالي فهو يعمل على منع تواجد البكتيريا على الجروح. مكونات تحضير كريم دم الغزال يتم تحضير ملعقة من الجلسرين الطبي

وتحضير ملعقتين من الفازلين الطبي.

ملعقة كريم نيفيا.

ربع ملعقة من دم الغزال البودر. طريقة تحضير كريم دم الغزال يتم تحضير هذا الكريم بمجموعة من الخطوات البسيطة التي تتمثل في وضع ملعقة من كريم نيفيا في وعاء.

ويتم وضع الجلسرين عليه وتقلب المكونات جيدا وبعدها يتم وضع دم الغال وتقلب المكونات للحصول على قوام كريمي أحمر اللون..

وبعدها يتم وضعه على الكعبين والقدم بالكامل ويترك نصف ساعة وبعدها يتم استخدام الحجر في فرك الكعب.

ويتم ارتداء كيس من البلاستيك ومن ثم يتم وضع زيت الزيتون على القدم ومن ثم يتم ارتداء الجراب.

ويتم غسل هذا الكريم في الصباح للحصول على نتيجة مرضية وكعب باللون الأحمر مميز الشكل. أهمية استخدام الجلسرين لتشقق الأقدام يساعد في التقليل تماما من خشونة الأقدام ويساعد في العمل على التئام الجروح.

كما أنه فعال في القضاء على الخشونة التي تتواجد في الأقدام لأنه مرطب فعال وقوي للجلد والبشرة,.

ويساعد في التخلص نهائيا من التشققات التي تنتج عن المجهود الكبير, عمر شويل - جدة لقدمين مثل الحرير.. كريم دم الغزال والفازلين لتوريد وتنعيم الكعبين والتخلص من التشققات والخشونه للابد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقدمين مثل الحرير.. كريم دم الغزال والفازلين لتوريد وتنعيم الكعبين والتخلص من التشققات والخشونه للابد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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