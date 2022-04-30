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هتكونى شيف في بيتك.. بيتزا الطاسة السريعة في 10 دقائق بيتزا الطاسة واحدة من أنواع البيتزا التي يتم تحضيرها في المنزل بسهولة ويسر بدلا من أن يتم شرائها من المحلات بثمن كبير، وهذا حيث أنها تتميز بالسهولة في التحضير والبساطة وتتكون من بعض المكونات البسيطة للغاية ولا تحتاج إلى تخمير في التحضير، ولهذا فقد نتعرف معا على بعض المكونات الأساسية التي تساعد في تحضير هذه البيتزا بسهولة بدون أن تأخذ وقت في التسوية بداخل الفرن أو تستغرق وقت طويل في التخمير. مكونات البيتزا السريعة يتم تحضير كيلو دقيق,.

تحضر ملعقة ملح.

ملعقة سكر.

بيكنج بودر.

خميرة.

ملعقتين زيت زيتون

كمية من صدور الدجاج المقطعة.

ملعقتين حليب بودر.

صلصة طماطم

فلفل ألوان وفلفل أخضر.

بصلة. طريقة تحضير صوص البيتزا يتم تحضير صلصة البيتزا السريعة من خلال بعض المكونات البسيطة وهي أن يتم وضع الطماطم في وعاء على النار.

ويتم وضع واحدة من البصل وفصين من الثوم، وبعدها يضاف كوب من الماء وتوضع على النار حتى تسلق تماما وتنضج.

وبعدها يتم وضع الملح والفلفل والكمون لمدة نصف ساعة ومن ثم يتم تركها حتى تبرد وتضرب في الخلاط. طريقة تحضير بيتزا الطاسة في أسرع وقت تتمكن من تحضير بيتزا بسيطة ومميزة الطعم حيث يتم نخل الدقيق المحضر في وعاء.

ثم يتم إضافة الحليب البودر عليها ويضاف ملعقة سكر ويضاف ملعقة بيكنج بودر وملعقة ملح وملعقة خميرة.

ويتم تقليب جميع المكونات هذه ويتم إضافة اللبن وزيت الزيتون على المكونات وتقلب جيدا.

ويتم عجنها باليد حتى تصبح متماسكة وتترك ربع ساعة.

وبعجها يتم دهن الطاسة بملعقة زيت وتوضع على النار.

ومن ثم يتم تغطية الخليط بغطاء حلة ويتم وضع الصلصة عليها ومن ثم يتم وضع الدجاج ووضع الخضروات البصل والطماطم والفلفل.

وبعدها يتم وضع مشكل الجبن الرومي والموتزاريلا وتترك لمدة ربع ساعة حتى تنضج تماما.

وبعدها تخرج حتى تقدم للتناول بجانب بطاطس محمرة لتكون مقبلة مميزة وذات مذاق مميز بجانب البيتزا.

من الممكن أن يتم وضع كمية من الزيتون على الوجه وتعطى حتى تنضج تماما. عمر شويل - جدة هتكونى شيف في بيتك.. بيتزا الطاسة السريعة في 10 دقائق بالعجينىة الهشه القطنية بطعم خطير - ثقفني

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