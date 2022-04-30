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زيت جونسون وماء الورد كنز في بيتك لتبيض البشرة والجسم تعد وصفة زيت جونسون والفازلين للتفتيح هي من أشهر الوصفات الحالية التي تعالج معظم مشاكل البشرة وتعمل على توحيد لونها، فلا شك أن كريم الفازلين الطبي له شعبية كبيرة نظرًا لفائدته العظيمة للجلد سواء جلد الجسم أو البشرة، فالفتيات تبحث في هذه الأيام عن وصفات طبيعية يمكنها الحصول من خلالها على بشرة ناعمة وبيضاء وبدون أي عيوب، وفي مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح طريقة تحضير الوصفة بالخطوات وبالتفصيل. طريقة عمل وصفة زيت جونسون والفازلين للتفتيح مكونات عمل الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من كريم الفازلين الطبي.

أربع ملاعق كبيرة من زيت جونسون للأطفال.

عدة قطرات من ماء الورد. خطوات وكيفية تحضير الوصفة:- أحضري وعاء عميق وحجمه متوسط وقومي بوضع الفازلين وماء الورد وزيت جونسون مع بعضهم في الوعاء وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

بعد أن تتأكدي من أن كل المكونات التي قمتي بخلطها امتزجت تمامًا نظفي بشرتك من أي مكياج وأتربة وابدئي في فرد الخليط على البشرة.

دلكي بشرتك جيدًا مع فردك للخليط عليها حتى تستفاد منه البشرة الاستفادة الكاملة والمطلوبة واستمري في التدليك لمدة ثلاث دقائق.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل إلى أن يجف تمامًا ثم قومي بشطف بشرتك بالماء الفاتر ثم قومي بتمرير قطعة ثلج عليك.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع واستمري عليها لمدة شهر تقريبًا. فوائد زيت جونسون لتفتيح البشرة يعمل زيت جونسون على تهدئة احمرار وتهيّج البشرة ويعمل على زيادة نعومتها.

يخفي الهالات التي تظهر حول وأسفل العينين التي تظهر بفعل الأرق وقلة النوم.

يعالج الجروح التي تصيب الجلد ويزيد من ترطيبها و يعمل على تنظيفها.

كما أنه يعمل على توحيد لون البشرة و التخلص من الجلد الزائد عليها. فوائد الفازلين للبشرة يعمل الفازلين على ترطيب البشرة ويجعلها أكثر نعومة و لا يعمل على سد مسامها.

مفيد للبشرة الدهنية حيث أنه يمتص الزيوت التي تتراكم عليها.

مفيد للرموش لأنه يعمل على تكثيفها وتقويتها.

يهدئ الحروق التي تتسبب بها أشعة الشمس الحارقة. عمر شويل - جدة زيت جونسون وماء الورد كنز في بيتك لتبيض البشرة والجسم والتخلص من البقع وسواد السنين في دقائق - ثقفني

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