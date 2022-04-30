بسكويت البرتقال بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة ودايبة دوب بألذ طعم ومذاق ممكن تدوقيه

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بسكويت البرتقال يعد من أنواع البسكويت اللذيذة ويتميز بمذاق رائع وشهي وطريقة عمل هذا البسكويت سهلة ولا تتطلب إلى وقت أو مجهود، فالمكونات التي يحتوي عليها لا تختلف كثيرا عن أي نوع بسكويت آخر ولكن الإختلاف عندما نضيف عصير البرتقال وبشر البرتقال، فهو من أنواع البسكويت المحببة والذي يتم تناوله بكثرة من قبل جميع الأطفال ومن الممكن أن نقوم بعمله بنكهة أخرى غير البرتقال مثلا أن نقوم بعمل البسكويت بالكاكاو أو بالقهوة وغير ذلك الكثير. مكونات بسكويت البرتقال كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة بسيطة من الملح.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بشر البرتقال.

نصف كوب كبير من الزبدة.

بيضة واحدة.

ربع كوب كبير من عصير البرتقال. طريقة عمل بسكويت البرتقال نحضر وعاء عميق ونضع به نصف كوب كبير من الزبدة الطرية ثم نقوم بإضافة نصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة عالية لخفق الزبدة مع السكر بطريقة جيدة وللحصول على قوام كريمي وكثيف ويكون ناعم.

وبعد ذلك قومي بوضع بيضة واحدة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بشر البرتقال ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ويتم تشغيل المضرب على نفس السرعة حتى يتم خفق البيض وتمتزج مع باقي المكونات ومع الإستمرار في الخلط نضيف ربع كوب كبير من عصير البرتقال ونستمر في تشغيله لمدة ثلاث دقائق تقريبا.

ثم نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه رشة بسيطة من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

وبعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها ونضع هذا الخليط إلى خليط الزبدة والسكر ويتم عجنهم بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم تحضير صينية وندهنها بالزبدة ونحضر كيس حلواني ونضع به عجينة البسكويت.

ثم نقوم بتشكيل البسكويت على حسب الرغبة ونضعهم في الصينية وبعد الإنتهاء يتم إدخال الصينية في الفرن ونتركه ليكون لونه ذهبي. عمر شويل - جدة بسكويت البرتقال بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة ودايبة دوب بألذ طعم ومذاق ممكن تدوقيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت البرتقال بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة ودايبة دوب بألذ طعم ومذاق ممكن تدوقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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