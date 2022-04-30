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حتي لو سواد الفحم.. كريم ميبو والنشا تبييض رهيب من اول استعمال قبل العيد تعرفي على طريقة عمل وصفة كريم ميبو والنشا للتبييض والتفتيح الفوري، فهذه الوصفة تظهر نتائجها بعد أول يوم استعمال لها، حيث أن حلم كل فتاة وبدون أي استثناء هو أن تحظى ببشرة ناعمة تشبه بشرة الأطفال وبيضاء خالية من الشوائب والبقع الداكنة ومن هالات العين، ويتم النصح دائمًا بالبعد عن أي كريمات جاهزة من كريمات التفتيح لأن تركيبتها تحتوي على مواد كيميائية ضارة ولذلك فإن أفضل طريق يمكنك سلكه هو الطريق الطبيعي. طريقة عمل كريم ميبو والنشا للتبييض مقادير عمل الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من كريم ميبو الطبيعي.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون الطبيعي. خطوات وطريقة العمل:- قومي بخلط النشا جيدًا مع ماء الورد حتى يصبح مذاب تمامًا ثم قومي بوضع كريم ميبو إلى الخليط واستمري في التقليب حتى يتجانس تمامًا.

بعد ذلك أضيفي عصير الليمون لتعزيز فوائد الوصفة وقلبيهم جيدًا حتى يتحول قوام الخليط إلى قوام سائل قليلًا.

اشطفي بشرتك أولًا قبل تطبيق الوصفة عليها ثم ابدئي في تطبيقها وتوزيعها مع التدليك لمدة خمس دقائق.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة تصل إلى ساعة تقريبًا بحيث يجب الخليط تمامًا على بشرتك.

بعد أن يجف الخليط من على بشرتك قومي بتنظيف البشرة جيدًا بماء فاتر وبعدها قومي بتمرير قطعة ثلج حتى يتم غلق مسام البشرة.

جففي بشرتك ويجب أن تقومي بترطيبها بعد ذلك بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة الخاصة بك. وصفة العسل والبابايا لتفتيح البشرة مكونات الوصفة:- عسل أبيض طبيعي.

بابايا. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بطحن وهرس حبة بابايا في العجانة أو الخلاط حتى يتم عجنها تمامًا وتصبح عجينة سمية ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس ثم قومي بتطبيقها على بشرتك مع التدليك واتركيها لمدة نصف ساعة على البشرة.

نظفي البشرة بعد نصف ساعة من الكريم وجففيها جيدًا ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب لنوع بشرتك. عمر شويل - جدة حتي لو سواد الفحم.. كريم ميبو والنشا تبييض رهيب من اول استعمال خلطة معجزة لعرايس العيد - ثقفني

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