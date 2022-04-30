بكيلو لبن أصنعي الجبنة الرومي في البيت على أصولها بمكونات غير مكلفة وبطريقة المصانع وتحدي

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من أكثر أنواع الجبن المفضلة عند الناس سواء كان الكبار أو الصغار وهي الجبنة الرومي لأنها من ألذ وأفضل طعم من بين أنواع الجبن، وتفضل الأمهات صنع الجبنة الرومي فى المنزل لتقدمها لأفراد أسرتها وحتى لا يقومون بشرائها من الخارج نظرا لما تحتويه من قيمة غذائية كبيرة جدا، وحتى تكون صحية ومضمونة وتقدمها بأفضل جودة، وتعتبر الجبنة الرومي من أساسيات السندوتشات فيفضل تناولها الأطفال كسندوتشات في المدرسة أو في الرحلات، ويمكن تناول الجبنة الرومي فى وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء مع كوب اللبن أو كوب الشاى وتناولها في وجبة السحور أساسي في شهر رمضان لأنها خفيفة كما تدخل الجبنة الرومي فى بعض الأكلات مثل المكرونة بالبشاميل والبيتزا والأرز والجلاش والكوردن بلو، ومن فوائدها الغذائية تقوية الأسنان والعظام وتحتوى على الفيتامينات المفيدة للجسم وتحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم. مكونات الجبنة الرومي كيلو واحد من الحليب كامل الدسم.

علبة واحدة من الزبادي.

إثنين ملعقة كبيرة من القشطة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

إثنين حبة من البطاطس المسلوقة ومهروسة.

نصف كوب من الماء المثلج.

ملعقة واحدة كبيرة من فلفل أسود حصى.

شاش. طريقة تحضير الجبنة الرومي أولا نحضر وعاء ونضع بها كيلو واحد من الحليب كامل الدسم ونرفعه على النار حتى الغليان ويترك لمدة دقائق حتى يتم غليه جيدا للتأكد من القضاء على الميكروبات والتخلص من الهواء الموجود بالحليب.

ثم نضيف إلى الحليب علبة واحدة من الزبادي ويتم التقليب جيدا وبعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ثم نضيف نصف كوب من الماء المثلج وبعد ذلك نضع إلى هذا الخليط ملعقة واحدة كبيرة من فلفل أسود حصى.

ثم نضع إثنين ملعقة كبيرة من القشطة وإثنين حبة من البطاطس المسلوقة ومهروسة وملعقة واحدة صغيرة من الملح وبعد ذلك يتم التقليب جيدا حتى لا تتكون كتل بالخليط ونحصل على قوام ناعم ومتماسك.

ثم نضع هذا الخليط فى قطعة من الشاش ثم نضغط عليه أو نضع شيء ثقيل عليه للتخلص من كمية السوائل الموجودة بها ثم يتر ك لمدة من تسعة إلى عشر ساعات.

ثم نحضر شاش آخر نظيف ونضع به الجبنة وتكرر نفس الخطوة إلى أن نتخلص من السوائل نهائيا ونحصل علي جبنة جافة تماما وبعد ذلك نضع الجبنة الرومي فى قالب مناسب ونحفظها بالثلاجة حتي يجمد ثم تقطع وتصبح جاهزة للتقديم وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بكيلو لبن أصنعي الجبنة الرومي في البيت على أصولها بمكونات غير مكلفة وبطريقة المصانع وتحدي - ثقفني

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