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طاجن الفراخ بالبصل هو الطبق المفضل عند جميع الناس، وهو من أفضل المأكولات التى يعشق تناولها الكثير من الأفراد كما تعمل الأمهات على تقديمها لأفراد أسرتها لأنها تحتوى على قيمة غذائية كبيرة مثل الفيتامينات والبروتينات والأملاح المعدنية والكربوهيدرات اللازمة لبناء جسم الإنسان لإحتوائها على الدجاج والعديد من الخضروات مثل الطماطم والبطاطس والجزر والثوم والكزبرة والبقدونس، والبصل له قيمة غذائية عالية جدا فهو مضاد حيوي قوي ويحمى ويقوي جهاز المناعة وله القدرة على العلاج من الأمراض فيعتبر طاجن الفراخ بالبصل وجبة غذائية متكاملة. مكونات طاجن الفراخ بالبصل دجاجة كاملة أو مقطعة إلى أرباع.

أربعة حبات من الطماطم المفرومة.

ثلاثة حبات من البصل مقطعة إلى قطع صغيرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الكاري.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الزعفران.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثمرة واحدة من فلفل ألوان.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث فصوص من الثوم الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات.

ملعقة واحدة صغيرة من جوزة الطيب.

إثنين كوب من الماء.

إثنين حبة من البطاطس حسب الرغبة. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل أولا نقوم بغسل الدجاج جيدا ونقوم بتتبيله بنصف ملعقة كبيرة من الملح وربع ملعقة كبيرة من الكاري وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود ورشة من الزعفران وثلاث فصوص من الثوم الناعم وملعقة صغيرة من البهارات.

ونضيف ملعقة واحدة صغيرة من جوزة الطيب ونضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر ثم نحضر صينية مناسبة ونضع بها ربع كوب من الزيت وقطع الدجاج المتبل ثم نضعها على النار ونحمرها.

ثم نضع عليها ثلاثة حبات من البصل المقطع إلى قطع صغيرة وأربعة حبات من الطماطم المفرومة وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر وثمرة واحدة من فلفل ألوان وإثنين حبة من البطاطس مقطعة حلقات أو مكعبات حسب الرغبة وإثنين كوب من الماء.

ويتم التقليب جيدا ونتركها على النار حتى تنضج وبعد أن يتم نضجها نضعها في طاجن ثم ندخلها الفرن لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي وبعد لذلك تقدم ساخنة. عمر شويل - جدة ألذ طاجن فراخ بالبصل أعملي طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم وريحة جنان - ثقفني

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