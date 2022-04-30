اقوي كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين والتخلص من سواد المفاصل نهائيا من أول استعمال 

تبيض اليدين والرجلين هو أحد المهام التي يجب القيام بها للمحافظة على اليدين والرجلين، حيث يتم استخدام وصفة طبيعية لتفتيحهما وتنعيمهما، وتعتبر تلك الوصفة هي أحد الوصفات الشهيرة التي تعتد عليها نجمات هوليود في المحافظة على اليدين والرجلين من التشققات والخشونة والاسمرار، وهذا لأن اليدين والرجلين من أهم أعضاء الجسم، حيث يتم تعرضهم للشمس بصفة مستمرة، وبالتالي تتأثر مسام الجلد بأشعة الشمس الضارة، كما يلتصق بها الأتربة والغبار طوال اليوم، لهذا فإن هذا الخليط سيقوم بمعالجة تلك المشاكل بكل سهولة.

اقوي كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين

يعتبر هذا الخليط هو خليط قوي في تفتيح لون اليدين والرجلين بكل سهولة، حيث يتم تحضيره كالتالي:

المكونات

عصير ليمونة كاملة.

ربع كوب خل.

5 ملاعق شامبو الشعر.

3 ملاعق من الملح الأبيض الخشن.

ربع كوب من مسحوق غسيل الملابس.

كوب ماء مغلي.

5 ملاعق بيكربونات الصودا.

2 ملعقة زيت زيتون.

2 ملعقة جلسرين.

حجر تنظيف القدم.

ليفة تنظيف الجسم.

طريقة التحضير والاستخدام

في طبق عميق وكبير يتم وضع الخل مع عصير الليمون مع الملح الأبيض مع الشامبو مع مسحوق غسلي الملابس مع الماء المغلي مع بيكربونات الصودا.

ثم سوف نقلب هذه المكونات معا بشكل جيد، حتى تختفي كل المكونات.

ثم سوف نقلب هذه المكونات معا بشكل جيد، حتى تختفي كل المكونات. ثم سنقوم بنقع اليدين والرجلين في هذا الخليط لمدة نصف ساعة.ثم باستخدام حجر تنظيف القدم سنقوم بفرك الرجلين جيدا لمدة ربع ساعة.

ثم باستخدام ليفة تنظيف الجسم سنقوم بفرك اليدين جيدا لمدة 10 دقائق.

ثم سنقوم بشطف اليدين والرجلين بالماء الفاتر.

ثم نقوم بدهن زيت الزيتون والجلسرين عليهما.

نصائح لتبيض اليدين والرجلين

لابد من اتباع تلك النصائح لتبييض اليدين والرجلين بسرعة، حيث أن تلك النصائح تتمثل فيما يلي: