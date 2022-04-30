نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة عمل مخلل الفلفل الحار في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وسريعة زي المحلات في المقال التالي
تعد المخللات من أهم أنواع المقبلات التي يتم تقديمها بجانب الوجبات وخاصة الوجبات الشعبية وتقدم أيضاً مع الوجبات الرئيسية، والمخلل يعتبر من الأشياء التي تعمل على فتح الشهية ومن ألذ أنواع المخللات مخلل الفلفل الحار، وتبحث الكثير من النساء عن طرق سهلة وسريعة لعمل المخلل مثل المحلات، لذلك سوف نعترف من خلال هذه السطور القادمة على طريقة أعداد مخلل الفلفل الحار داخل البيت بطريقة مثل أشهر محلات المخلل وهي كالآتي.
يقدم المخلل بجوار الاكلات اليومية لفتح الشهية لتناول الطعام المقدم على المائدة، فمن اجمل المخللات التى لها فوائد صحية عديدة للجسم هو مخلل الفلفل الحار الذى يعمل على تنشيط الدورة الدموية داخل الجسم وإمداد الجسم بالطاقة والنشاط البدني، ايضا يطرد السموم داخل الجسم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، فمن السهل تحضير مخلل الفلفل الحار داخل المنزل بطريقة ومكونات سهلة ضمان الطعم الجيد له .
طريقة عمل مخلل الفلفل الحار بالماء
المخللات من أهم أنواع المقبلات التي لا تخلو أي مائدة مصرية منها، وتقدم المخللات بجانب الوجبات وخاصة الوجبات الرئيسية والمخللات تساعد جيداً في فتح الشهية، ويعد مخلل الفلفل الحار من اشهي انواع المخللات التي تعطي للأكل مذاق شهي ورائع وتشتهر العملات الشعبية بتقديم المخلل مطبق جانبي.
تبحث الكثير من النساء عن طريقة سهلة لتخليل الفلفل الحار، لنتعرف عبر السطور التالية طريقة عمل مخلل الفلفل الحار بكل سهولة وبطريقة سريعة.
المكونات:
- مقدار كيلو جرام من الفلفل الأخضر الحار.
- ثلاث حبات من الليمون الأصفر.
- ملح بحري خشن.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الليمون.
- بعض أوراق العنب الأخضر.
- بعض اوراق الليمون.
- رأس من الثوم المقشر.
- كمية من الماء حسب الحاجه لغمر الفلفل الحار.
طريقة تحضير مخلل الفلفل الحار
- يجب أولاً القيام غسل قرون الفلفل بطريقة جيدة.
- نقوم بشق قرون الفلفل باستخدام طرف سكين حاد.
- ثم نضع قرون الفلفل بعد الانتهاء من شقها في برطمان زجاجي ويجب ترك ربع البرطمان فارغاً.
- يغسل الليمون ثم يقطع إلى أنصاف ويتم توزيعه بين قرون الفلفل الحار.
- نضع فصوص الثوم المقشر داخل البرطمان بين قرون الفلفل.
- يتم غسل أوراق الليمون وتوزع بين قرون الفلفل.
- نقوم بوضع مقدار الماء بكمية كافية لغمر قرون الفلفل.
- يملك الماء بالملح الخشن مقدار ملعقة كبيرة من الملح على كوبان من الماء وهذا المقدار يصلح لجميع المخللات.
- ثم تغسل أوراق العنب وتوضع عل وجه برطمان مخلل الفلفل الحار.
- نضيف المخلل ملعقتين من زيت الزيتون على وجه المخلل ويغلق البرطمان جيداً ويجب رج البرطمان ليتم توزيع الملح.
- يحفظ برطمان مخلل الفلفل الحار في درجة حرارة المطبخ الطبيعية وسوف يصلح للاستخدام بعد حوالي أسبوع.
- ويحفظ برطمان مخلل الفلفل الحار في الجو الطبيعي دون أن يفسد أو يتغير لونه كما يمكن حفظه لمدة سته أشهر أو أكثر.
- فائدة وضع ورق العنب فهو يساعد في تخليله سريعاً كما أنه يعطي المخلل مذاق حمضي لذيذ كما تحافظ أوراق الليمون على لون الفلفل الأخضر.
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