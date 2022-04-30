نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم القهوة لتقشير البشرة وتبيضها وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا من أول استعمال في المقال التالي
كريم القهوة لتقشير البشرة، هي أحد أهم أنواع الروتين اليومي أو الأسبوعي للعناية بالبشرة، حيث أن تقشير البشرة بصفة عامة يقوم بتنظيف البشرة، ويعمل على تنقيتها وتصفيتها من أي شوائب وعيوب موجودة بها، حيث أن خليط القهوة لتقشير البشرة هو خليط قوي يعمل على تنقية البشرة بعمق، ويعمل على تحسين مظهرها، كما أن القهوة من أشهر المشروبات العالمية، وتستخدم في العديد من وصفات تجميل البشرة وإصلاح مشاكل الشعر، فهي تحتوي على مضادات اكسدة متعددة موجودة بها.
كريم القهوة لتقشير البشرة وتبيضها
يمكن تقشير البشرة جيدا من خلال خليط القهوة، حيث أنه خليط فعال، ويمكن تحضيره كالتالي:
المكونات
- ملعقة من القهوة المطحونة.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- عصير ليمونة واحدة.
- 2 ملعقة من الجلسرين.
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم خلط كل المكونات السابقة معا في طبق صغير.
- ثم نقوم بتوزيع الخليط على البشرة بالكامل باستخدام أطراف أصابع اليد.
- ثم نقوم بعمل حركات دائرية خفيفة للبشرة لمدة ربع ساعة.
- نترك الخليط على الوجه ربع ساعة ليجف.
- ثم نقوم بعمل حركات دائرية للبشرة مرة أخرى لمدة 5 دقائق.
- ثم نقوم بشطف الوجه بالكامل بالماء الفاتر.
- يتم ترطيب البشرة بأي نوع كريم مرطب.
- تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لتنظيف البشرة.
فوائد تقشير البشرة بالقهوة
يوجد الكثير من المميزات الرائعة التي تتميز بها القهوة عند استخدامها كخليط لتقشير البشرة، حيث أنها تقوم بما يلي:
- تقوم القهوة بتقشير الجلد الميت من البشرة.
- تعمل القهوة على تصفية الوجه من البثور والحبوب الصغيرة من المسام.
- تتفاعل القهوة مع البشرة حيث أنها تقوم بتنعيم البشرة، وتعطي لها لمعة انسيابية طبيعية.
- خليط القهوة هو من أفضل الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة أفضل من كافة المقشرات الصناعية المتوافرة في الأسواق.
- خليط القهوة للتقشير يعتبر الحل الأمثل لتغذية البشرة بالمعادن المفقودة منها، بسبب احتوائه على مضادات أكسدة موجودة في مادة الكافيين، حيث أنها تقوم بتغذية جميع خلايا الوجه.
- يتم إضافة عصير الليمون في تلك الوصفة لتطهير البشرة من أي جراثيم وميكروبات عالقة بها، وغير مرئية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم القهوة لتقشير البشرة وتبيضها وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.