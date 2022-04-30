معجزة كريم القهوة لتقشير البشرة وتبيضها وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا من أول استعمال 

كريم القهوة لتقشير البشرة، هي أحد أهم أنواع الروتين اليومي أو الأسبوعي للعناية بالبشرة، حيث أن تقشير البشرة بصفة عامة يقوم بتنظيف البشرة، ويعمل على تنقيتها وتصفيتها من أي شوائب وعيوب موجودة بها، حيث أن خليط القهوة لتقشير البشرة هو خليط قوي يعمل على تنقية البشرة بعمق، ويعمل على تحسين مظهرها، كما أن القهوة من أشهر المشروبات العالمية، وتستخدم في العديد من وصفات تجميل البشرة وإصلاح مشاكل الشعر، فهي تحتوي على مضادات اكسدة متعددة موجودة بها.

كريم القهوة لتقشير البشرة وتبيضها

يمكن تقشير البشرة جيدا من خلال خليط القهوة، حيث أنه خليط فعال، ويمكن تحضيره كالتالي:

المكونات

ملعقة من القهوة المطحونة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

عصير ليمونة واحدة.

2 ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خلط كل المكونات السابقة معا في طبق صغير.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على البشرة بالكامل باستخدام أطراف أصابع اليد.

ثم نقوم بعمل حركات دائرية خفيفة للبشرة لمدة ربع ساعة.

نترك الخليط على الوجه ربع ساعة ليجف.

ثم نقوم بعمل حركات دائرية للبشرة مرة أخرى لمدة 5 دقائق.

ثم نقوم بشطف الوجه بالكامل بالماء الفاتر.

يتم ترطيب البشرة بأي نوع كريم مرطب.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لتنظيف البشرة.

فوائد تقشير البشرة بالقهوة

يوجد الكثير من المميزات الرائعة التي تتميز بها القهوة عند استخدامها كخليط لتقشير البشرة، حيث أنها تقوم بما يلي: