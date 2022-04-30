نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيولوك العيد.. طريقة صبغ الشعر بالكركدية للحصول علي اللون الأحمر الأرجواني بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي
صبغ الشعر بالكركدية هو أحد طرق صبغ الشعر وتلوينه، حيث أن تلك الوصفة مقترنة اقتران كبير بمجال الطب البديل، لأنها تعتمد على عشب ونبات طبيعي، وهو نبات الكركدية وثماره، فهو مشروب عربي تشتهر به كافة المقاهي المصرية والعربية، وهذا بسبب أنه يحتوي على كمية كبيرة من الماغنسيوم والعديد من مضادات الأكسدة، ولهذا يمكن استخدامه بكل ثقة على فروة الرأس، فهو يقوم بتلوين الشعر وتحويله إلى اللون الأحمر، أو أحد درجاته بمساعدة بعض المكونات الطبيعية الأخرى.
طريقة صبغ الشعر بالكركدية
يتميز صبغ الشعر بالكركدية بسهولة تحضير مكونات تلك الوصفة حيث يتم تحضيريها كالتالي:
المكونات
- نصف كوب حناء.
- ربع كوب من أوراق الكركدية الحمراء.
- عصير ليمونة.
- 2 ملعقة زيت زيتون.
- نصف كوب ماء.
طريقة التحضير والاستخدام
- في طبق عميق نقوم بخلط الحناء مع عصير الليمون وزيت الزيتون، ونقلبهم معا.
- في إناء على النار نقوم بغلي أوراق الكركدية الحمراء لمدة 3 دقائق مع الماء.
- ثم نقوم بتصفية ماء الكركدية.
- ثم نسكب ماء الكركدية فوق خليط الحناء.
- ثم نقوم بعجن كافة المكونات السابقة معا.
- ثم نترك العجينة جانبا لتختمر، ونغطيها.
- ثم نقوم برش بعض قطرات الماء على الشعر.
لابد من التأكد من نظافة الشعر أولا قبل تطبيق الوصفة
- ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر جيدا.
- ثم نلف الشعر بكيس نايلون.
- ثم نترك الخليط على الشعر لمدة 5 ساعات متواصلة.
- ثم نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر جيدا.
- ثم نقوم بترطيب الشعر بزيت جوز الهند.
- تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يتم الحصول على اللون المطلوب.
طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الأرجواني
يمكن صبغ الشعر بالكركدية وبودرة دم الغزال بكل سهولة من خلال تنفيذ الوصفة التالية للحصول على لون أحمر رائع وجميل، حيث يتم تحضيرها كالتالي:
المكونات
- ملعقتين من بودرة دم الغزال من محلات العطارة.
- نصف كوب من أوراق الكركدية الحمراء.
- نصف كوب ماء.
- كوب زبادي.
- 4 ملاعق عسل.
طريقة التحضير والاستخدام
- نقوم بخلط كل المكونات السابقة معا.
- نضع هذا الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات.
- نقوم بشطف الشعر جيدا.
- تكرر الوصفة مرة كل أسبوع حتى يتم الحصول على اللون المطلوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيولوك العيد.. طريقة صبغ الشعر بالكركدية للحصول علي اللون الأحمر الأرجواني بدون اي مواد كيميائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.