هتلحقي قبل العيد.. بشرة بيضاء مثل الثلج في أربعة أيام فقط وكوني ملكة جمال

ترغب العديد من السيدات في الوصول إلى بشرة بيضاء مثل الثلج في أربعة أيام، فدائمًا ما يواجهن معاناة كبرى في طول مدة التخلص من مشكلة اسمرار البشرة، كما أنهن يستعملن كريمات بمكونات كيميائية لديها آثار جانبية على البشرة، لكننا سنعرض داخل هذا المقال كريمات بمكونات طبيعية فقط لديها العديد من الفوائد الصحية على البشرة.

بشرة بيضاء مثل الثلج في أربعة أيام

لكي نصل إلى درجة البياض المثالية للبشرة في غضون أربعة أيام، فهذا الأمر يكمن من خلال هذه الكريمات الآتية:

كريم قشر البرتقال واللبن

المكونات:

ملعقة كبيرة من اللبن.

ومعلقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون.

طريقة التحضير:

في بداية الأمر نقوم بوضع المكونات داخل إناء صغير.

بعد ذلك نقوم بخلط اللبن مع قشر البرتقال جيدًا، حتى نتحصل على قوام كريمي بعض الشيء.

ثم من بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على البشرة لفترة زمنية تقدر بحوالي تلت ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

بالتالي من الأفضل تكرار هذه الطريقة بشكل يومي طوال الأربع أيام، وسنتوصل إلى النتيجة المرادة.

كريم الخيار والعسل

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من العسل.

حبة واحدة من الخيار.

طريقة التحضير:

أولًا نقوم بعصر حبة الخيار جيدًا، وذلك بهدف الحصول على عصارة الخيار.

بعد ذلك نقوم بإضافة العسل إلى عصارة الخيار، حتى نتحصل على خليط متجانس.

ثم تأتي خطوة وضع الخليط على البشرة، ويترك لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة.

بعد ذلك يتم غسل البشرة بعدها بالماء البارد، ويفضل تكرار هذه الطريقة مرتين على مدار الأسبوع.

كريم الكركم

المكونات:

2 ملعقة كبيرة الكركم.

و2 ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير:

نقوم في البداية بوضع الكركم مع الحليب داخل إناء صغير، ويتم خلطهما جيدًا، حتى نتحصل على قوام كريمي متجانس.

بعد ذلك يتم ترك الكريم على البشرة لمدة تلت ساعة، وبعد أن يجف الكريم على البشرة.

فهنا نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

بعد ذلك سنتحصل على النتيجة المرادة في أسرع وقت.

لقد عرضنا لكم في هذا المقال أكثر من طريقة تحضير لكريمات طبيعية تجعل البشرة بيضاء مثل الثلج في أربعة أيام، فهذه الكريمات تعمل على تفتيح البشرة بصورة مثالية وطبيعية دون وجود أي ضرر تتعرض له البشرة.