نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ارتفاع سعر الطماطم بمكون بسيط حتستغني عنها في الصلصة في أكلاتك تعالي أقولك عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصلصة من أهم المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في معظم الأكلات، وبذلك لا تستغنى السيدات عن توافر الصلصة في الثلاجة، ويفضل أن يتم تخزينها في الفريزر، وتبحث كثير من السيدات عن سر لون الصلصة الأحمر، الذي يجعل الخضار جذاب الشكل، وخاصة مع ارتفاع أسعار الطماطم في نفس الوقت من كل عام خلال الفترة الإنتقالي بين العروتين الزراعيتين.

بديل الطماطم في الصلصة

بمكون واحد فقط وبسيط يمكنك تجهيز صلصة حمراء، دون دفع كثير من الأموال ومتوفر في أسواق الخضروات طوال العام، كما يتميز هذا المكون بأنه غني بعنصر الحديد، وبذلك يمكنك الحفاظ على صحة أطفالك وباقي أفراد أسرتك من مرض فقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا.

هذا المكون السحري الذي يمكنه استخدامه في المطبخ بأكثر من طريقة هو البنجر، ويعرف في بعض الدول الأخرى بإسم الشمندر، البنجر نوع من الخضروات التي تتميز باللون الأحمر الداكن والذي يترك أثر واضح وفعال في أي شيء يوضع فيه.

طريقة إعداد الصلصة بإضافة الشمندر

3 ملاعق مع الصلصة الجاهزة.

نصف ثمرة بنجر مقشرة.

ملعقة بصل مبشور.

2 فص ثوم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

ورق غار.

مكعب مرق الدجاج.

ملعقتين زيت نباتي.

خطوات التحضير

نقوم بوضع الطماطم مع البنجر في الخلاط ويتم خفقهم جيدا، حتى تمتزج جميع المكونات معا.

ثم نضع وعاء على النار ثم نضيف الزيت حتى يسخن، ثم نضيف البصل المبشور حتى يذبل يتبعه الثوم المفروم ونقلب لثواني قليلة.

بعد ذلك نقوم بإضافة ملاعق الصلصة الجاهزة.

نضيف باقي المكونات ونتركها تتسبك حسب رغبة كل سيدة.

وتلاحظين سيدتي أن البنجر يضيف لون احمر غامق إلى الصلصة يجعلها أكثر تأثيرا في شكل الطعام.

فوائد البنجر الصحية

البنجر له الكثير من الفوائد الصحية على الجسم، والفوائد تتمثل في التالي: