ملعقة فازلين واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

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وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد هو أحد الطرق المبتكرة في تنظيف الشعر الزائد من الجسم، حيث أن تلك المهمة هي مهمة مستمرة لدى كل فتاه، فكل فترة لابد من إزالة شعر الوجه وشعر الجسم الزائد، إما في المنزل أو من خلال صالونات التجميل، ويتم البحث المتواصل عن أبسط الطرق التي تساعد في القيام بتلك المهمة على أكمل وجه، والحصول على نتائج باهرة وبشرة صافية وناعمة، وتعد وصفة الفازلين في إزالة الشعر من أفضل الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها.
وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد
يمكن إزالة الشعر الزائد بالفازلين من خلال تنفيذ الوصفة التالية:
المكونات
- ملعقة كبيرة من الفازلين بدرجة حرارة الغرفة.
- ماكينة براون لإزالة الشعر الزائد من الجسم
- 4 ملاعق من بودرة جونسون للأطفال.
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم غسل الجسم بالماء الدافئ أولا قبل تنظيفه من الشعر الزائد
- ثم نقوم بتجفيف الجسم بفوطة قطنية.
- ثم بعد مرور نصف ساعة نقوم بتشغيل ماكينة براون من خلال اتصالها بالكهرباء.
- ثم نقوم برش الجسم بالكامل ببودرة جونسون للأطفال.
- ثم نقوم بتوزيع البودرة على كافة مناطق الجسم المراد تنظيفها من الشعر الزائد.
- ثم نقوم بتمرير ماكينة براون لإزالة الشعر على الشعر المراد إزالته منها.
- حيث تقوم تلك الماكينة بالتقاط الشعر الزائد من الجذور.
- نستمر في إزالة الشعر حتى ننتهي من تنظيف الجسم بالكامل.
- هذه الطريقة بالكامل تصلح لكل أجزاء الجسم ما عدا الوجه.
- يفضل أخذ حمام بارد بعد إزالة الشعر بتلك الطريقة، لتنشيط الدورة الدموية في الجسم بالكامل.
- ثم يتم دهن الفازلين على كل المناطق التي تم إزالة الشعر الزائد منها، لترطيبها وتنعيمها.
طريقة إزالة الشعر بالفازلين وماكينة براون الكهربائية
تتميز هذه الطريقة بأن لها الكثير من المزايا المفيدة لأي فتاه تعاني من الشعر الزائد والغير مرغوب فيه، حيث أنها تتميز بما يلي:
- لابد من شراء ماكينة براون لإزالة الشعر من التوكيل الرسمي للشركة المصنعة.
- هذه الطريقة في إزالة الشعر مؤلمة، لأنها تقوم بإزالة الشعر من الجذور
- تعتبر تلك الطريقة غير مناسبة لإزالة شعر الوجه أو المناطق المراد إزالة الشعر الزائد منها.
- هي طريقة سريعة جدا، تعتمد فقط على الكهرباء.
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