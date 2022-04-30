نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الخميرة المذهلة لتنعيم الشعر الخشن بسهولة بطريقة صحية وأفضل من الكريتين في المقال التالي

خلطة الخميرة من أفضل وأقوي الخلطات الطبيعية والآمنة لتنعيم الشعر الخشن، وذلك لأن مشكلة الشعر الخشن من أكثر المشاكل التي يعاني منها كل أفراد الأسرة وخاصة الفتيات والسيدات اللاتي يعانين من تلك المشكلة المزعجة، كما أن خلطتنا المميزة لتنعيم الشعر تساعدك على الاستمتاع بشعر ناعم، والذي يعتبر من أهم علامات الجمال لدي الجميع والذي يقدم لنا أجمل وأحلي إطلالة لك وذلك لجميع أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات والشباب بشكل كبير، كما أن طريقتنا المميزة لعمل خلطة الخميرة تحتوي على العديد من الزيوت الطبيعية الهامة جداً والمفيدة لصحة الشعر ولفروة الرأس بصورة سليمة وصحية وافضل من مراكز التجميل والعناية بالشعر، والتي تستخدم المواد الكيميائية الضارة جداً لصحة الشعر وفروة الرأس وذلك مثل الكريتين، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وآمنة ومفيدة، والتي يتم عملها في المنزل بكل سهولة وبأقل جهد وبأقل وتكلفة ممكنة لعمل أقوي خلطة تنعيم وفرد الشعر الخشن. طريقة عمل خلطة الخميرة لتنعيم الشعر ومكوناتها المكونات سبعة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض. طريقة التحضير عليكي أولا بتحضير وعاء، وضيفي عليه سبعة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة، وضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع وإضافة ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها جيدا حتي تختلط وتتجانس تماما، وبذلك تصبح هذه الخلطة جاهزة لوضعها على الشعر.

وقبل وضع هذه الخلطة في الشعر، عليكي بتمشيط الشعر.

أولا بالمشط الخشبي، وبعد ذلك قومي بتقسيمه إلى عدة أقسام.

بعد تقسيم الشعر إلى عدة أقسام، قومي بوضع هذه الخلطة علي الشعر، وقومي بوضعها في الشعر من الجذور إلي الأطراف.

أتركي هذه الخلطة على شعرك لمدة ساعة واحدة، ثم أغسلي شعرك بالشامبو المناسب لشعرك.

بعد غسيل الشعر بالشامبو المناسب، قومي بدهنه بزيت الخروع.

كرري هذه الخلطة مرة واحدة إسبوعيا، وتصبح النتيجة واضحة وتحصلين علي شعر ناعم وجذاب في خلال سبعة ايام فقط. عمر شويل - جدة خلطة الخميرة المذهلة لتنعيم الشعر الخشن بسهولة بطريقة صحية وأفضل من الكريتين - ثقفني

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