نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأيادي كالحرير.. أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة من أول استخدام بمكونات بسيطة ستتغير يدكِ 180 درجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمنح اليدين البيضاء الناعمة الثقة لذا تبحث الكثير من النساء عن أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة باعتبارها إحدى علامات الأنوثة حيث تتعرض اليدين للعديد من العوامل التي تتسبب في ظهور مشكلة الاسمرار المزعجة التي تؤرق الكثيرون ومنها التعرض للشمس لفترات طويلة وتراكم طبقات من الجلد الميت عليها.

أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة

تحتاج بشرة اليدين إلى تقشير دائم وعناية مستمرة باعتبارهم خطوة هامة لتفتيح لونها، تعددت الوصفات الطبيعية المستخدمة في تبييض اليدين بفعالية وأمان تام وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

تفتيح اليدين

أشار الكثيرون إلى كفاءة هذه الوصفة في الحصول على النتيجة المطلوبة وذلك من خلال اتباع التالي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من اللبن.

الطريقة

يخلط مقدار الكركم مع اللبن جيدًا ثم يضاف عصير الليمون ويقلب حتى تتداخل المكونات مع بعضها وتتحول إلى قوام كريمي سهل الفرد.

يفرد الخليط السابق على اليدين ويترك حتى يجف.

تغسل اليدين بالماء جيدًا.

خلطة قوية لتبييض اليدين

وصفة فعالة مجربة ومضمونة النتائج كل ما عليكِ تطبيق الخطوات التالية:

المكونات

¼ كوب من اللبن.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

مقدار ملعقة صغيرة من الجلسرين.

الطريقة

تخلط المكونات مع بعضها حتى تتداخل المكونات تمامًا.

يوزع الخليط على اليدين ويفضل استخدام فرشاة لضمان فرد الخليط بالتساوي.

يترك الماسك لمدة 20 دقيقة حتى يجف.

يفرك الخليط بحركات دائرية بلطف ثم يشطف بالماء الفاتر.

يفضل استخدام هذه الوصفة بشكل يومي لمدة 3 أيام متتالية وذلك للحصول على النتيجة المرجوة.

النشا للتبييض

تتمثل في استخدام خليط سحري من النشا والخل يتمثل في:

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

الطريقة

يخلط مقدار النشا والخل في وعاء جيدًا حتى يتحول إلى عجينة سائلة.

يوزع الخليط على اليدين بحركات دائرية.

يترك لمدة ربع ساعة على الأقل حتى يجف الخليط تمامًا.

يفضل فرك الخليط برفق في حركات دائرية ثم تغسل اليدين بالماء الفاتر وتجفف باستخدام منشفة قطنية ناعمة.

في نهاية مقال أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة حيث تم توضيح مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة والتي تحقق نتائج مذهلة في تفتيح اليدين والتخلص من مشكلة اسمرار اليدين بمكونات سهلة وخطوات بسيطة بدلًا من استخدام الكريمات باهظة التكلفة.