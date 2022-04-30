عجينة سمبوسة هشة ومقرمشة وفكرة جديدة لحشوة مميزة واقتصادية

من منا يستغني عن تناول السمبوسة على وجبة الإفطار في شهر رمضان، فنحن بحاجة إلى كميات كبيرة منها طوال الشهر فهي من أنواع المقبلات اللذيذة التي يحبها الكثير منا، لذلك نقدم لكم من خلال المقال طريقة عمل عجينة سمبوسة هشة ومقرمشة بتكاليف بسيطة وطريقة سهلة للغاية، فعليك إتباع الخطوات التي سوف نقوم بعرضها لتحضري أفضل سمبوسة.

عجينة سمبوسة هشة ومقرمشة

حضري عجينة السمبوسة بيديك في المنزل لتقومي بعمل كميات كبيرة تكفي معك طوال شهر رمضان، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

عدد ٢ كوب من الدقيق متعدد الاغراض.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس.

القليل من ملح الطعام.

نصف ملعقة من حبة البركة.

نصف كوب من الماء النقي.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة عمل السمبوسة

قومي بوضع الدقيق في طبق عميق.

أضيفي إليه ملح الطعام وقلبي جيداً.

قومي بوضع حبة البركة واستمري في التقليب.

أضيفي زيت الزيتون وزيت عباد الشمس وقلبي.

اسكبي الماء بالتدريج بعد أن تقومي بتدفئته.

قومي بالعجن الجيد.

اتركي عجينة السمبوسة جانباً حتى ترتاح، مع تغطيتها بكيس بلاستيك.

بعد مرور ربع ساعة، قومي بأخذ قطعة من العجين وشكليه على شكل كرة.

استخدمي النشابة في فرد العجين على شكل مستطيل.

أكملي باقي كمية العجين، ثم ضعيها في صينية في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

يمكنك الاحتفاظ بجزء منها فقومي بوضعه في الفريزر، أما الجزء الآخر فعليك بتحضير الحشوة المناسبة.

يمكنك عمل عصاج اللحم المفروم وحشو السمبوسة بها، وذلك بوضع بصلة على في قليل من الزيت وتقليبها جيداً ليصبح لونها

ذهبي، ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم ونقلب حتى نتخلص من السوائل، ونضيف إليها الملح والفلفل الأسود.

نقوم بحشو السمبوسة، ونغلقها بوضع القليل من الماء على طرفها.

يمكنك حشوها باستخدام البسطرمة والجبن الرومي لطعم رائع.

في نهاية المقال فقد تحدثنا عن طريقة عمل عجينة سمبوسة هشة ومقرمشة بكل سهولة، كما قمنا بعرض طريقة حشوها باللحم المفروم أو حشوها بالبسطرمة والجبن الرومي، كما يمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة على حسب الطعم الذي تفضلينه أنت وأسرتك.