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القطايف من الحلويات الرمضانية الشهيرة التي يتم صنعها بالشهر الكريم فقط ومن المعروف أن لونها الطبيعي البيج الفاتح، ولكن عندما أتى شم النسيم مرتان على التوالي بشهر رمضان قاموا جميع المطابخ بأضافه لمساتهم وقاموا بإضافة ألوان الطعام الصحية، مثلما تضاف على البيض لتلوينها للأحتفال بأجواء شم النسيم، يفضل الجميع شراءها جاهزة.
طريقة عمل القطايف الملونة اللذيذة من الألف إلى الياء بحشوات شهية
ولكن يمكنكم تحضير عجينة القطايف بالمنزل بكل سهولة ومكوناتها تتوافر بجميع المنازل، ويمكن تحضيرها بأضافة الحشوات حلو وحادق، حضريها بأي وقت من العام، وتقدم لكم أفكار شهية لتحضير الحشوة الداخلية للقطايف، ونقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير عجينة القطايف اللذيذة بالمنزل بكل سهولة وبالألوان الطبيعية الشهية، تابعو مطبخ ثقفني وسوف يقدم لكم المزيد والمزيد من أشهي الأكلات المشهورة والمحبة لدي الجميع.
طريقة عمل القطايف الملونة بحشوة الجبنة
مكونات عجينة القطايف
- ثلاث أكواب دقيق أبيض منخول.
- معلقة صغيرة خميرة فورية.
- أو قطعة صغيرة خميرة بيرة بمقدار ملعقة صغيرة.
- معلقة ونصف صغيرة بيكنج بودر.
- أثنان كوب ماء أو لبن حسب رغبتك.
- ملعقة صغيرة سكر ناعم.
- رشة ملح.
ألوان الطعام الطبيعية حسب رغبتك
- لون طعام أحمر.
- لون طعام أصفر.
- لون طعام أخضر.
- لون طعام برتقالي.
مقادير الحشوة
- جبنة كريمي.
- بقدونس مفروم.
- مكسرات حسب رغبتك.
طريقة التحضير
- حضري الخميرة واتركيها جنباً لكي تضمني نجاحها قبل البدد.
- ضعي الخميرة والسكر في كوب وضيفي الماء الدافئ أو الحليب.
- قلبيهم جيداً وضعيهم جنباً لمدة خمس دقايق على الأقل.
- ستلاحظين فوران الخميرة وأرتفاعها بداخل الكوب.
- ضعي الدقيق وباقي المكونات الجافة في وعاء عميق.
- صبي الخميرة وقلبي الدقيق جيداً، ثم صفيها بوعاء أخر لتجنب التكتولات.
- أقسمي عجينة القطايف إلى نصفين وضيفي لونك المفضل من ألوان الطعام.
- سواء كانت بودر أو سائل، قلبيهم جيداً حتى تصبح لون العجين بلون موحد.
- ضعي الجبن والبقدونس فى وعاء أو طبق عميق وقلبيهم جيداً.
- ضعي على النار هائة طاسة كبيرة عميقة غير لاصقة.
- صبي بمقدار بالغرفة مقدار مناسب من العجين السائل.
- أنتظري قليلاً حتى تعلو الفقعات فوق السطح.
- أنشليها عندما تنضج من الجانبين، وأتركيها تبرد تماماً.
- حضري حشواتك، وضعي كمية مناسبة بمنتصف القطايف.
- أغلقي بأصابع أطرافها وضعيهم فى طبق مسطح.
- ضعي طاسة أخرى على النار وصبي كمية غزيرة من الزيت.
- أتركه حتى يقدح، ثم أقلي القطايف وارفعيهم في مصفاة حتى يصبح لونهم ذهبي.
- القطايف المحشية مكسرات طعيها بالشربات فور خروجها من الزيت.
- أما القطايف الحادثة ضعي بجانبها عند التقديم صوص الجبنه الشهي.
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