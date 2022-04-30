للتبيض ونفخ الخدود.. حضري كريم النشا والخميرة للتفتيح والتخلص من التصبغات

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كريم النشا والخميرة للتبيض، قد ترغب العديد من النساء والفتيات عن طريقة لتحسين البشرة وإزالة الخطوط الدقيقة عند النساء، ويعد للحصول على أفضل العلاجات لعلاج اسمرار الوجه والتجاعيد عليك بمعرفة كريم النشا والخميرة لتبييض الوجه فهو من المنتجات الطبيعية وغير الضارة التي يسعى لمعرفتها العديد، حتي يتم تجنب المواد الغير آمنة، كما أنها باهظة الثمن، وقد لا تكون بنفس الفعالية، وفي هذه المقالة سوف نقدم معرفة ومكونات كريمًا يعتمد على الخميرة والنشا لحل مشكلة سواد الجلد والرؤوس السوداء، كما أنه يزيل تجاعيد الوجه وانتفاخات الخدين، لذلك تابعوا معنا خلال السطور القادمة.
كريم النشا والخميرة للتبيض
الآن تتعدد فوائد النشا عديدة، فقد تقوم بتوفير العديد من الفوائد الصحية والغذائية للبشرة، مثل الفيتامينات التي يحتاجها الجلد والنشا والخميرة، كما أن النشا والخميرة مفيدان للبشرة الدهنية والدهنية، كما يقومان بإفراز الدهون ويوحد البشرة، لذا تابعوا معنا المكونات وطريقة التحضير التالية، حتى يتثنى لك تحضيرها في المنزل بكل سهولة دون اللجوء لكريمات صالون التجميل الضارة والتي تحتوي على مكونات كيميائية ضارة قد تضر بالبشرة على فترات.
المكونات
- 3 ملاعق من النشا الخام.
- 2 ملعقتان كبيرتان من كمية العسل بحيث تعد متساوية مع كمية النشا.
- كما يتم إضافة 2 ملعقتان صغيرتان من الخميرة الجافة.
- أضف ماء الورد لتقليب الكريم.
طريقة التحضير
- الآن لتحضير قوام الكريم أحضر طبقًا أولاً حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- ثم أضيفي النشا والخميرة الجافة، واخلطي جيدًا وأضيفي العسل مع الخليط النهائي.
- يجب التقليب جيداً حتى يمتزج جيدًا ويشكل مثل الدقيق.
- ثم أضيفي الماء ليتماسك ويتم التقليب حتى يصبح المزيج كريمي.
- ثم ضعيها في برطمان و اغلقيه، نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة وتكرر الوصفة يومياً.
قد تعتبر الخميرة والنشا من أهم المكونات التي نستخدمها وتساعد لتجميل وتغذية البشرة، كما أن الخميرة والنشا لها فوائد عديدة للبشرة وتعمل على ترطيب الخدين وترطيب الوجه، حيث أنها تعمل على منع تجاعيد الوجه والوقاية منها وتحتوي الخميرة والسكر أيضًا على النشا للقضاء على عملية الجلد، فهي وصفة بسيطة وغير مكلفة.
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